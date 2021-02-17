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【iPhone新維修政策】蘋果內部文件：iPhone 12 mini、iPhone 12部分問題維修 將不再供換新機

科技 10:50 2021/02/17

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據外媒MacRumors獲得的一份蘋果內部備忘錄中顯示，iPhone 12 mini及iPhone 12部分問題維修將不提供換新機方案。

蘋果公司（Apple）過往在 iPhone 12 及 iPhone 12 mini 部分損壞等問題時，可為顧客更換新機處理。不過據外媒MacRumors獲得的一份蘋果內部備忘錄中顯示，有關維修換新機安排將會有所轉變。

報道指，蘋果技術人員將由2月23日開始，為包括：無法開機、底板問題、Face ID 系統問題、機身受損（如機背玻璃碎裂）等出現問題的的iPhone 12 mini及iPhone 12機款提供原機維修。

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新政策將會提供全新的機背系統（ iPhone Rear System）零件，讓技術人員維修有損壞的 iPhone。 該系統包括：電池、底板、無線充電線圈、Taptic Engine 震動器、Face ID 系統等，不過並不包括屏幕及相機模組。

根據文件中的官方說法指，是次不再提供一換一維修的新安排，是為了減少碳排放的環保措施。

責任編輯：張寶燕

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