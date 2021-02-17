【安踏股價】Adidas宣佈決定正式剝離Reebok 傳安踏有意競購 安踏跌近2%

▲ Adidas在2006年以38億美元（約294.6億港元）購入Reebok。

德國運動服裝製造商在去年年底已傳出計劃出售Reebok的消息，Adidas昨日（16日）宣佈，公司已決定開展剝離旗下品牌Reebok的正式程序。有市場傳聞指，安踏體育（02020）和美國服裝集團VF Corp有意從Adidas競購Reebok 。

傳安踏有意從Adidas競購Reebok，詳情可看﹕【下一頁】

安踏早段跌1.8%，現報144.4元，成交1.07億元。

Adidas發表聲明表示，在公司的5年發展策略內，為了集中發展Adidas品牌和鞏固該品牌在體育用品市場的領先地位，Adidas將於2021年第一季度後正式剝離Reebok品牌。據悉，Adidas的5年策略詳情將於3月公佈全年業績時再作披露。

Adidas行政總裁Kasper Rorsted表示，經集團審慎下，Adidas認為剝離Reebok後，可令Reebok和Adidas兩個品牌更有效地體現增長潛力。

Adidas在2006年以38億美元（約294.6億港元）購入Reebok，外電報道，有投資界人士估計，現時Reebok估值約為120億美元（約930.3億港元）。

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編輯﹕賴奕羚