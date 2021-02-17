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【異動股】中國據報擬限制稀土出口打擊美國國防工業　中國稀土高開13%

宏觀解讀 11:09 2021/02/17

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【異動股】中國據報擬限制稀土出口打擊美國國防工業　中國稀土高開13%

外電報道，中國正考慮限制稀土出口，以打擊美國國防工業。報道指，中方希望知道，一旦對稀土實施出口限制，美國是否還能生產F-35戰鬥機。中國稀土 （00769） 今早高開13%，曾高見0.96元。

向蘋果供應稀土的盛和資源　大股東原來是......【下一頁】

報道引述參與諮詢的消息人士報導，業界高層透露，中國政府官員曾詢問他們，若中國限制稀土出口，會對美國和歐洲企業造成多大影響，包括美國在生產F-35戰鬥機上是否會遭遇麻煩。

國務院建立稀土管理協調機制【下一頁】

國防設備製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin）（美：LMT）生產的F-35在內的戰機，需要稀土作為關鍵元件。國會研究處（CRS）報告稱，每架F-35戰機需要417公斤的稀土。

根據美國內政部地質調查局（USGS）等機構的數據，2019年，中國的稀土礦產量佔全球的62.9%，美國佔12.4%，澳洲佔10%，緬甸佔10.5%。

此前有分析指，緬甸政變可能會影響中國的稀土戰略，原因是緬甸是中國輸入重稀土的重要來源地。

相關文章：【中美角力】美國政府入股電動車電池金屬公司　特朗普尋減少依賴中國稀土供應

編輯：吳敏芳

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國防 戰機 中國 美國 稀土

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