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【花旗擺烏龍】花旗誤向露華濃債權人滙款9億美元　法院裁定無需歸還

Hot Talk 10:33 2021/02/17

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花旗原計劃替露華濃向債權人償還約780萬美元利息，卻錯誤向債權人償還約9億美元貸款。

去年8月，花旗銀行（美：C）發生一宗罕見「擺烏龍入錯數」事件，錯誤替其美國化妝品品牌露華濃（Revlon）向債權人償還貸款，涉及金額高達9億美元（約70億港元）！美國法院最新裁定，債權人無須向花旗還款。花旗發言人對裁決表示不滿，表明會提出上訴以追回全部資金。

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資料顯示，花旗紐約貸款部，原計劃替露華濃向債權人償還約780萬美元利息，卻錯誤向債權人償還約9億美元貸款。部分露華濃的債權人事後向花旗歸還款項，惟仍有約5億美元「壞帳」，花旗因此發起訴訟，控告對沖基金和資產管理公司Brigade Capital Management、HPS Investment Partners和Symphony Asset Management。

有業內人士形容，以花旗的業務及資產規模，錯誤轉帳如此高額款項，簡直是「匪夷所思」，事件亦令市場對其貸款業務的保障措施產生疑問。花旗需要私下向美國聯儲局及美國貨幣監理署等監管機構滙報，但未有公開解釋這項「失誤」是如何發生。

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露華濃近年面對劇烈的市場競爭，不斷錄得虧損，疫情打擊更令情況雪上加霜，今次花旗的烏龍事件，可能意外「拯救」了負債纍纍的露華濃。

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編輯：何倩敏

美股 銀行 美國 美國聯儲局 花旗銀行 花旗（Citigroup，美：C）

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