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【港股市況】恒生指數低開110點後轉升　京東逆市升半成創新高（不斷更新）

股市 10:34 2021/02/17

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港股市況不斷更新

美股長假後復市，道指升64點，港股今早則低開百點。恒生指數低開110點，早段曾跌近250點，其後轉升。京東 （09618） 突破400元，股價升半成創上市新高。滙豐 （00005） 股價昨日炒上後，今早再向好。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【新股IPO】昭衍新藥6127比諾輝健康易抽 抽幾多手可穩獲一手？

即市走勢︰

【10：33】中國有贊 （08083） 升近9%，破頂高見4.3元。

【10：33】【安踏股價】Adidas宣佈決定正式剝離Reebok 傳安踏有意競購 安踏跌近2%

【10：19】大市最新轉升，恒指升4點，報30571點。

【10：13】銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾3%；美高梅 （02282） 升半成；永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾1%；澳門旅遊局公布，年三十至年初四到訪澳門旅客數目近6.3萬人次，按年跌71.6%，當中來自內地的旅客下跌55%至5.7萬人次。

【10：09】美團 （03690） 轉升0.9%；騰訊 （00700） 最新無升跌；阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；小米 （01810） b則跌1.7%。

【10：01】富臨 （01443） 升4%；大家樂 （00341） 、太興 （06811） 升逾2%；大快活 （00052） 升0.3%。年初七（18日）起，本港放寬食肆堂食時間至晚上10時。

【異動股】晚市堂食明恢復太興升逾2%　旅行社股造好東瀛遊飈一成

【放寬限聚令】港府年初七起放寬限聚令堂食令　酒吧等維持停業、食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」

【10：00】長盈集團 （00689） 飈升九成，破頂高見0.157元。長盈集團發盈喜，預期年度純利不少於500萬元，上年同期虧損約1.38億元。

【09：57】賓仕國際 （01705） 繼昨日急飈一倍後，今早續升逾三成，高見1.38元。內地連鎖茶飲店奈雪的茶日前申請來港上市，市場亦憧憬其喜茶也快將來港上市。

【09：56】油股回吐中石油中海油跌逾1%　巨濤海洋石油盈喜飈近5成

【09：54】滙豐 （00005） 升幅擴大至近2%，報46.6元，升近1.9%。

【09：52】港股早段跌幅收窄至約70點，報30675點。

【09：48】中國汽車內飾 （00048） 升逾八成，高見0.64元。中國汽車內飾公布，建議以每股0.32元配售最多約7166.4萬股新股，集資約2290萬元。配售價較昨日收市價折讓約8.6%。

【配股潮】中國汽車內飾折讓逾8%配股集資約2200萬元　股價曾彈一倍

【09：45】京東 （09618） 升穿400元水平，升幅最新擴大至半成，高見411.8元創上市新高。

【09：41】比特幣隔晚曾升穿50000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾16%，破頂高見22.5元；雄岸科技 （01647） 升逾2%，高見0.72元。

【09：38】恒騰 （00136） 續升半成，破頂高見17.8元。

【09：37】京東 （09618） 升逾3%，高見404元創上市新高。

【09：34】昨日炒恢復派息憧憬的滙豐 （00005） ，股價今早逆市升0.2%，高見46.1元。

【09：32】眾安在綫 （06060） 回吐半成，報69.5元；平安好醫生 （01833） 跌逾1%，報136.4元。

【09：30】巨濤 （03303） 升逾三成，破頂高見1.1元。巨濤發盈喜，預期去年多賺23.9倍至35.1倍。

【09：29】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，開報58.9元。華虹半導體據報遭日本電氣NEC折讓減持9900萬股。

【異動股】華虹半導體遭NEC折讓最多11.5%減持　股價現挫6%

【09：24】中國稀土 （00769） 升13%，開報0.94元。外電報道指中國正考慮限制稀土出口，以打擊美國國防工業。

中國據報擬限制稀土出口打擊美國國防工業

【09：23】恒生指數開報30636點，低開110點。京東 （09618） 逆市升2%；美團 （03690） 跌近2%；賓仕國際 （01705） 續升逾14%。

【新股IPO】京東物流提交招股書、去年前三季收入達495億人幣

【新股IPO】京東物流遞交上市申請　京東集團拆解4原因

【09：13】即月期指開報30501點，跌196點或0.6%。

【08：46】恒指黑期跌198點，報30501點；道指期貨跌62點，報31396點。

【08：25】國美零售 （00493） 及國美金融科技 （00628） 公布，黃光裕的假釋考驗期已於2月16日屆滿，原判刑罰已經執行完畢以及黃光裕已正式獲釋。

國美零售創始人黃光裕假釋期滿　已正式獲釋

【07：45】諾輝健康  （06606） 每股26.66元定價，超額認購4132倍，一手中籤率僅2%。

【新股IPO】諾輝健康6606共106萬人認購　超額認購4132倍一手中籤率2%（附分配結果）

【新股IPO】諾輝健康6606暗盤攻略　專家料升逾倍

【07：45】港股ADR收報30664點，跌81點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.16元，升0.41元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報745.02元，升0.02元。恒指夜期收報30582點，跌115點，低水165點。

更多ADR收市︰

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【07：30】美股長假後復市，三大指數早段再破頂，惟美10年債息顯著彈高，尾市納指標指反覆回吐，道指收報31522點，升64點；標指報3932點，跌2點；納指報14,047點，跌47點。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 諾輝健康—B（06606） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 國美金融科技（00628） 國美零售（00493） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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