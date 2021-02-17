【港股市況】恒生指數低開110點　京東逆市升2%（不斷更新）

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【新股IPO】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄180億元、超額認購29.6倍（不斷更新）
美股長假後復市，道指升64點，港股今早則低開百點。恒生指數開報30636點，低開110點。京東 （09618） 逆市升2%；美團 （03690） 跌近2%；賓仕國際 （01705） 續升逾14%。
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焦點新聞︰
【新股IPO】昭衍新藥6127比諾輝健康易抽 抽幾多手可穩獲一手？
即市走勢︰
【09：30】巨濤 （03303） 升逾三成，破頂高見1.1元。巨濤發盈喜，預期去年多賺23.9倍至35.1倍。
【09：29】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，開報58.9元。華虹半導體據報遭日本電氣NEC折讓減持9900萬股。
【09：24】中國稀土 （00769） 升13%，開報0.94元。外電報道指中國正考慮限制稀土出口，以打擊美國國防工業。
【09：23】恒生指數開報30636點，低開110點。京東 （09618） 逆市升2%；美團 （03690） 跌近2%；賓仕國際 （01705） 續升逾14%。
【新股IPO】京東物流提交招股書、去年前三季收入達495億人幣
【09：13】即月期指開報30501點，跌196點或0.6%。
【08：46】恒指黑期跌198點，報30501點；道指期貨跌62點，報31396點。
【08：25】國美零售 （00493） 及國美金融科技 （00628） 公布，黃光裕的假釋考驗期已於2月16日屆滿，原判刑罰已經執行完畢以及黃光裕已正式獲釋。
【07：45】諾輝健康 （06606） 每股26.66元定價，超額認購4132倍，一手中籤率僅2%。
【新股IPO】諾輝健康6606共106萬人認購 超額認購4132倍一手中籤率2%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報30664點，跌81點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.16元，升0.41元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報745.02元，升0.02元。恒指夜期收報30582點，跌115點，低水165點。
更多ADR收市︰
【07：30】美股長假後復市，三大指數早段再破頂，惟美10年債息顯著彈高，尾市納指標指反覆回吐，道指收報31522點，升64點；標指報3932點，跌2點；納指報14,047點，跌47點。
責任編輯︰梁浩碩