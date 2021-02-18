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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】滙豐ADR升　阿里巴巴美股低港1.7%　夜期收市跌63點（不斷更新）

股市 05:58 2021/02/18

分享：

港股市況不斷更新

夜期收市跌63點，收報30912點，低水173點。港股ADR偏軟，阿里巴巴美股仍弱，股價低港1.7%。中概股跌勢大，騰訊音樂跌5.8%，百度跌5.4%，小鵬汽車跌3.6%，蔚來汽車跌3.2%，理想汽車跌2.2%。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價
滙豐ADR 46.41 +0.8%
騰訊ADR 754.42 -0.4%
阿里巴巴美股 262.54 -1.7%
網易美股 196.77 +0.2%
京東美股 414.31 -0.6%

港股通昨重新開通前夕，港股重上31000點關水平，午後更一度升逾400點，恒指最終收報31084點，升338點，成交2080億元。焦點股方面，擁分拆京東物流上市概念的京東集團 （09618） 升逾6%創新高、港交所 （00388） 升近3%創新高。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市剎停內情　WSJ：中央發現螞蟻股權架構「江派」色彩濃厚

【新股IPO】昭衍新藥6127比諾輝健康易抽 抽幾多手可穩獲一手？

【新冠疫苗】科興疫苗傳周五率先抵港　復星BioNTech疫苗復必泰料下周到港

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌63點，收報30912點，低水173點。

【23：33】夜期跌87點

【22：30】美股開市，道指低開111點，納指跌126點或0.9%，標指跌22點。恒指夜期跌70點，報30905點，低水180點。

【21：05】恒指夜期報31003點，升28點，低水82點。

【20：00】恒指夜期報30977點，彈2點，低水108點。

【19：09】夜期報30940點，跌35點，低水145點。

【18：39】聯交所指滿地科技6名董事違反上市規則　譴責前主席林清雄在內的3名董事

【18：00】國泰航空1月日均載客僅981人、7個月來首破千　禁止英國來港航班拖累

【17：54】恒指夜期報30956點，跌19點，低水129點。

【16：23】諾輝健康6606暗盤曾升2倍 一手帳面賺26670元

【16：10】恒生指數收報31084點，升338點，重上31000點水平，成交2080億元。京東集團 （09618） 升逾6%創新高；京東健康 （06618） 升逾5%；港交所 （00388） 升近3%創新高；中海油 （00883） 升逾4%。

【16：00】恒指U盤前升356點，報31102點。

【15：53】經營阿信屋的CEC國際 （00759） 尾市抽升近兩成，高見0.92元。

【15：45】康希諾生物 （06185） 升逾8%，高見440元。康希諾生物預計年度實現歸屬於母公司所有者的淨虧損為人民幣4億至4.3億元人民幣，因研發費用大升。

【15：27】恒騰 （00136） 走勢反覆，今早破頂高見17.8元後，曾倒跌逾兩成，低見11.22元，最新升逾7%，報16.4元。

【15：18】港股尾市升勢略回順，恒指升323點，報31070點。

【15：00】紫金礦業升未停再漲逾6%　高盛納「確信買入」料商品牛市持續長時間

【14：58】科指升近2%或208點，報10903點，高見10913點創上市新高。

【14：50】大市升逾400點，報31162點升416點。

【14：39】內險造好，國壽 （02628） 、財險 （03328） 升逾3%；平保 （02318） 升近4%；太保 （02601） 升近8%，破頂高見39.4元。

【14：37】國美零售 （00493） 跌逾12%，低見1.96元；國美金融科技 （00628） 跌近17%，低見1元。

【14：32】泡泡瑪特 （09992） 晉身「紅底股」，升一成，高見100.3元新高。

【14：21】賀陽教育擬在港上市　集資約16億元

【14：20】港交所 （00388） 升至570元水平新高，升4%。

【14：12】港股升近350點，報31087點。

【14：07】本港地產股逆市偏軟，恒地 （00012） 跌近1%；新地 （00016） 跌0.6%；信置 （00083） 跌0.3%；長實 （01113） 跌1.2%；新世界 （00017） 升0.1%。

【13：59】三通油普遍續造好，中海油 （00883） 升逾6%；中石化 （00386） 升半成，破頂高見4.34元；至於中石油 （00857） 則暫無升跌。

【13：58】信陽毛尖更名國龍茅台、股價曾升兩成　網民：茅台同意嗎？

【13：56】比亞迪 （01211） 逆市跌逾1.5%，報265.4元。

【比亞迪股價】高盛升比亞迪新能源車銷售預測　目標價看293元

【13：52】京東 （09618） 進一步升逾6%，高見417元。

【13：50】中國汽車內飾 （00048） 飈升2.3倍，破頂高見1.6元。

【13：47】港股重上31000點水平，港交所 （00388） 升3%，高見566元新高。

【13：16】移卡 （09923） 升幅擴大至22%，破頂高見116.8元。

【13：07】圓通速遞 （06123） 升逾17%，高見6.88元。據國家郵政局郵政業安全中心統計，2月11日至2月15日全國快遞業累計攬收和投遞快遞包裹3.65億件，按年增長224%。

【13：05】港交所 （00388） 午後升逾2%，高見563元上市新高。

【13：03】大市升約275點，升穿31000點水平，為2018年6月首次。

【13：00】港股午後初段升近200點，恒指報20930點。

石SIR今日推介深圳控股

【12：00】恒生指數半日升199點，報30946點，上試31000點，成交1065億元；國指半日升134點，報12171點。京東 （09618） 升逾5%創新高；港交所 （00388） 破頂升近2%；滙豐 （00005） 續升逾1%。

【11：51】內險股向上，國壽 （02628） 升逾1%；平保 （02318） 升近3%；財險 （02328） 升逾2%；太保 （02601） 升逾半成。

【11：49】大市升至30900點水平，升160點。

【11：40】赤子城科技 （09911） 見11.54元新高後，倒跌逾12%，低見8.95元。

【11：32】港股中午收市前，大市升約45點，報30792點。

【11：26】縱橫遊 （08069） 升幅擴大至逾六成，高見0.52元。

【11：15】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄188億元、超額認購31倍（不斷更新）

【11：06】比特幣創新高升穿5萬美元 火幣科技升逾2成

【11：05】港股倒升百點，恒指升111點，報30858點。

【11：05】移卡9923升逾一成晉身「紅底股」　獲女股神Cathie Wood再增持

【11：02】保利協鑫 （03800） 逆市跌逾6%，低見3.25元。

【10：59】港交所 （00388） 升1%，高見554元創上市新高。

【10：51】港股升幅擴大至約85點，報30831點。

【10：40】阿里影業 （01060） 今早回吐逾8%；貓眼娛樂 （01896） 續升逾2%；稻草熊 （02125） 升近12%；英皇文化 （00491） 升15%，破頂高見0.177元。

【10：33】中國有贊 （08083） 升近9%，破頂高見4.3元。

【10：33】【安踏股價】Adidas宣佈決定正式剝離Reebok 傳安踏有意競購 安踏跌近2%

【10：19】大市最新轉升，恒指升4點，報30571點。

【10：13】銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾3%；美高梅 （02282） 升半成；永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾1%；澳門旅遊局公布，年三十至年初四到訪澳門旅客數目近6.3萬人次，按年跌71.6%，當中來自內地的旅客下跌55%至5.7萬人次。

【10：09】美團 （03690） 轉升0.9%；騰訊 （00700） 最新無升跌；阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；小米 （01810） b則跌1.7%。

【10：01】富臨 （01443） 升4%；大家樂 （00341） 、太興 （06811） 升逾2%；大快活 （00052） 升0.3%。年初七（18日）起，本港放寬食肆堂食時間至晚上10時。

【異動股】晚市堂食明恢復太興升逾2%　旅行社股造好東瀛遊飈一成

【放寬限聚令】港府年初七起放寬限聚令堂食令　酒吧等維持停業、食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」

【10：00】長盈集團 （00689） 飈升九成，破頂高見0.157元。長盈集團發盈喜，預期年度純利不少於500萬元，上年同期虧損約1.38億元。

【09：57】賓仕國際 （01705） 繼昨日急飈一倍後，今早續升逾三成，高見1.38元。內地連鎖茶飲店奈雪的茶日前申請來港上市，市場亦憧憬其喜茶也快將來港上市。

【09：56】油股回吐中石油中海油跌逾1%　巨濤海洋石油盈喜飈近5成

【09：54】滙豐 （00005） 升幅擴大至近2%，報46.6元，升近1.9%。

【09：52】港股早段跌幅收窄至約70點，報30675點。

【09：48】中國汽車內飾 （00048） 升逾八成，高見0.64元。中國汽車內飾公布，建議以每股0.32元配售最多約7166.4萬股新股，集資約2290萬元。配售價較昨日收市價折讓約8.6%。

【配股潮】中國汽車內飾折讓逾8%配股集資約2200萬元　股價曾彈一倍

【09：45】京東 （09618） 升穿400元水平，升幅最新擴大至半成，高見411.8元創上市新高。

【09：41】比特幣隔晚曾升穿50000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾16%，破頂高見22.5元；雄岸科技 （01647） 升逾2%，高見0.72元。

【09：38】恒騰 （00136） 續升半成，破頂高見17.8元。

【09：37】京東 （09618） 升逾3%，高見404元創上市新高。

【09：34】昨日炒恢復派息憧憬的滙豐 （00005） ，股價今早逆市升0.2%，高見46.1元。

【09：32】眾安在綫 （06060） 回吐半成，報69.5元；平安好醫生 （01833） 跌逾1%，報136.4元。

【09：30】巨濤 （03303） 升逾三成，破頂高見1.1元。巨濤發盈喜，預期去年多賺23.9倍至35.1倍。

【09：29】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，開報58.9元。華虹半導體據報遭日本電氣NEC折讓減持9900萬股。

【異動股】華虹半導體遭NEC折讓最多11.5%減持　股價現挫6%

【09：24】中國稀土 （00769） 升13%，開報0.94元。外電報道指中國正考慮限制稀土出口，以打擊美國國防工業。

中國據報擬限制稀土出口打擊美國國防工業

【09：23】恒生指數開報30636點，低開110點。京東 （09618） 逆市升2%；美團 （03690） 跌近2%；賓仕國際 （01705） 續升逾14%。

【新股IPO】京東物流提交招股書、去年前三季收入達495億人幣

【新股IPO】京東物流遞交上市申請　京東集團拆解4原因

【09：13】即月期指開報30501點，跌196點或0.6%。

【08：46】恒指黑期跌198點，報30501點；道指期貨跌62點，報31396點。

【08：25】國美零售 （00493） 及國美金融科技 （00628） 公布，黃光裕的假釋考驗期已於2月16日屆滿，原判刑罰已經執行完畢以及黃光裕已正式獲釋。

國美零售創始人黃光裕假釋期滿　已正式獲釋

【07：45】諾輝健康  （06606） 每股26.66元定價，超額認購4132倍，一手中籤率僅2%。

【新股IPO】諾輝健康6606共106萬人認購　超額認購4132倍一手中籤率2%（附分配結果）

【新股IPO】諾輝健康6606暗盤攻略　專家料升逾倍

【07：45】港股ADR收報30664點，跌81點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.16元，升0.41元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報745.02元，升0.02元。恒指夜期收報30582點，跌115點，低水165點。

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【07：30】美股長假後復市，三大指數早段再破頂，惟美10年債息顯著彈高，尾市納指標指反覆回吐，道指收報31522點，升64點；標指報3932點，跌2點；納指報14,047點，跌47點。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 諾輝健康—B（06606） 騰訊控股（00700） ADR 期貨 國美金融科技（00628） 國美零售（00493） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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