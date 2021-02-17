【恒指夜期】京東升逾6%創新高　恒指重上31000點關迎北水　夜期略回吐（不斷更新）

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【內銀股】郵儲行再破頂高見6.15元 瑞銀籲買兼調升目標價9成至6.7元
港股通重新開通前夕，港股重上31000點關水平，午後更一度升逾400點，恒指最終收報31084點，升338點，成交2080億元。焦點股方面，擁分拆京東物流上市概念的京東集團 （09618） 升逾6%創新高、港交所 （00388） 升近3%創新高。如若港股通明日重開後北水依舊積極買貨，大市不排除可企穩31000點關口。
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焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
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【新冠疫苗】科興疫苗傳周五率先抵港 復星BioNTech疫苗復必泰料下周到港
即市走勢︰
【19：09】夜期報30940點，跌35點，低水145點。
【18：39】聯交所指滿地科技6名董事違反上市規則 譴責前主席林清雄在內的3名董事
【18：00】國泰航空1月日均載客僅981人、7個月來首破千 禁止英國來港航班拖累
【17：54】恒指夜期報30956點，跌19點，低水129點。
【16：23】諾輝健康6606暗盤曾升2倍 一手帳面賺26670元
【16：10】恒生指數收報31084點，升338點，重上31000點水平，成交2080億元。京東集團 （09618） 升逾6%創新高；京東健康 （06618） 升逾5%；港交所 （00388） 升近3%創新高；中海油 （00883） 升逾4%。
【16：00】恒指U盤前升356點，報31102點。
【15：53】經營阿信屋的CEC國際 （00759） 尾市抽升近兩成，高見0.92元。
【15：45】康希諾生物 （06185） 升逾8%，高見440元。康希諾生物預計年度實現歸屬於母公司所有者的淨虧損為人民幣4億至4.3億元人民幣，因研發費用大升。
【15：27】恒騰 （00136） 走勢反覆，今早破頂高見17.8元後，曾倒跌逾兩成，低見11.22元，最新升逾7%，報16.4元。
【15：18】港股尾市升勢略回順，恒指升323點，報31070點。
【15：00】紫金礦業升未停再漲逾6% 高盛納「確信買入」料商品牛市持續長時間
【14：58】科指升近2%或208點，報10903點，高見10913點創上市新高。
【14：50】大市升逾400點，報31162點升416點。
【14：39】內險造好，國壽 （02628） 、財險 （03328） 升逾3%；平保 （02318） 升近4%；太保 （02601） 升近8%，破頂高見39.4元。
【14：37】國美零售 （00493） 跌逾12%，低見1.96元；國美金融科技 （00628） 跌近17%，低見1元。
【14：32】泡泡瑪特 （09992） 晉身「紅底股」，升一成，高見100.3元新高。
【14：21】賀陽教育擬在港上市 集資約16億元
【14：20】港交所 （00388） 升至570元水平新高，升4%。
【14：12】港股升近350點，報31087點。
【14：07】本港地產股逆市偏軟，恒地 （00012） 跌近1%；新地 （00016） 跌0.6%；信置 （00083） 跌0.3%；長實 （01113） 跌1.2%；新世界 （00017） 升0.1%。
【13：59】三通油普遍續造好，中海油 （00883） 升逾6%；中石化 （00386） 升半成，破頂高見4.34元；至於中石油 （00857） 則暫無升跌。
【13：58】信陽毛尖更名國龍茅台、股價曾升兩成 網民：茅台同意嗎？
【13：56】比亞迪 （01211） 逆市跌逾1.5%，報265.4元。
【比亞迪股價】高盛升比亞迪新能源車銷售預測 目標價看293元
【13：52】京東 （09618） 進一步升逾6%，高見417元。
【13：50】中國汽車內飾 （00048） 飈升2.3倍，破頂高見1.6元。
【13：47】港股重上31000點水平，港交所 （00388） 升3%，高見566元新高。
【13：16】移卡 （09923） 升幅擴大至22%，破頂高見116.8元。
【13：07】圓通速遞 （06123） 升逾17%，高見6.88元。據國家郵政局郵政業安全中心統計，2月11日至2月15日全國快遞業累計攬收和投遞快遞包裹3.65億件，按年增長224%。
【13：05】港交所 （00388） 午後升逾2%，高見563元上市新高。
【13：03】大市升約275點，升穿31000點水平，為2018年6月首次。
【13：00】港股午後初段升近200點，恒指報20930點。
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【12：00】恒生指數半日升199點，報30946點，上試31000點，成交1065億元；國指半日升134點，報12171點。京東 （09618） 升逾5%創新高；港交所 （00388） 破頂升近2%；滙豐 （00005） 續升逾1%。
【11：51】內險股向上，國壽 （02628） 升逾1%；平保 （02318） 升近3%；財險 （02328） 升逾2%；太保 （02601） 升逾半成。
【11：49】大市升至30900點水平，升160點。
【11：40】赤子城科技 （09911） 見11.54元新高後，倒跌逾12%，低見8.95元。
【11：32】港股中午收市前，大市升約45點，報30792點。
【11：26】縱橫遊 （08069） 升幅擴大至逾六成，高見0.52元。
【11：15】昭衍新藥6127次日招股 孖展錄188億元、超額認購31倍（不斷更新）
【11：06】比特幣創新高升穿5萬美元 火幣科技升逾2成
【11：05】港股倒升百點，恒指升111點，報30858點。
【11：05】移卡9923升逾一成晉身「紅底股」 獲女股神Cathie Wood再增持
【11：02】保利協鑫 （03800） 逆市跌逾6%，低見3.25元。
【10：59】港交所 （00388） 升1%，高見554元創上市新高。
【10：51】港股升幅擴大至約85點，報30831點。
【10：40】阿里影業 （01060） 今早回吐逾8%；貓眼娛樂 （01896） 續升逾2%；稻草熊 （02125） 升近12%；英皇文化 （00491） 升15%，破頂高見0.177元。
【10：33】中國有贊 （08083） 升近9%，破頂高見4.3元。
【10：33】【安踏股價】Adidas宣佈決定正式剝離Reebok 傳安踏有意競購 安踏跌近2%
【10：19】大市最新轉升，恒指升4點，報30571點。
【10：13】銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾3%；美高梅 （02282） 升半成；永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾1%；澳門旅遊局公布，年三十至年初四到訪澳門旅客數目近6.3萬人次，按年跌71.6%，當中來自內地的旅客下跌55%至5.7萬人次。
【10：09】美團 （03690） 轉升0.9%；騰訊 （00700） 最新無升跌；阿里巴巴 （09988） 升近0.2%；小米 （01810） b則跌1.7%。
【10：01】富臨 （01443） 升4%；大家樂 （00341） 、太興 （06811） 升逾2%；大快活 （00052） 升0.3%。年初七（18日）起，本港放寬食肆堂食時間至晚上10時。
【異動股】晚市堂食明恢復太興升逾2% 旅行社股造好東瀛遊飈一成
【放寬限聚令】港府年初七起放寬限聚令堂食令 酒吧等維持停業、食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」
【10：00】長盈集團 （00689） 飈升九成，破頂高見0.157元。長盈集團發盈喜，預期年度純利不少於500萬元，上年同期虧損約1.38億元。
【09：57】賓仕國際 （01705） 繼昨日急飈一倍後，今早續升逾三成，高見1.38元。內地連鎖茶飲店奈雪的茶日前申請來港上市，市場亦憧憬其喜茶也快將來港上市。
【09：56】油股回吐中石油中海油跌逾1% 巨濤海洋石油盈喜飈近5成
【09：54】滙豐 （00005） 升幅擴大至近2%，報46.6元，升近1.9%。
【09：52】港股早段跌幅收窄至約70點，報30675點。
【09：48】中國汽車內飾 （00048） 升逾八成，高見0.64元。中國汽車內飾公布，建議以每股0.32元配售最多約7166.4萬股新股，集資約2290萬元。配售價較昨日收市價折讓約8.6%。
【配股潮】中國汽車內飾折讓逾8%配股集資約2200萬元 股價曾彈一倍
【09：45】京東 （09618） 升穿400元水平，升幅最新擴大至半成，高見411.8元創上市新高。
【09：41】比特幣隔晚曾升穿50000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾16%，破頂高見22.5元；雄岸科技 （01647） 升逾2%，高見0.72元。
【09：38】恒騰 （00136） 續升半成，破頂高見17.8元。
【09：37】京東 （09618） 升逾3%，高見404元創上市新高。
【09：34】昨日炒恢復派息憧憬的滙豐 （00005） ，股價今早逆市升0.2%，高見46.1元。
【09：32】眾安在綫 （06060） 回吐半成，報69.5元；平安好醫生 （01833） 跌逾1%，報136.4元。
【09：30】巨濤 （03303） 升逾三成，破頂高見1.1元。巨濤發盈喜，預期去年多賺23.9倍至35.1倍。
【09：29】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，開報58.9元。華虹半導體據報遭日本電氣NEC折讓減持9900萬股。
【異動股】華虹半導體遭NEC折讓最多11.5%減持 股價現挫6%
【09：24】中國稀土 （00769） 升13%，開報0.94元。外電報道指中國正考慮限制稀土出口，以打擊美國國防工業。
【09：23】恒生指數開報30636點，低開110點。京東 （09618） 逆市升2%；美團 （03690） 跌近2%；賓仕國際 （01705） 續升逾14%。
【新股IPO】京東物流提交招股書、去年前三季收入達495億人幣
【09：13】即月期指開報30501點，跌196點或0.6%。
【08：46】恒指黑期跌198點，報30501點；道指期貨跌62點，報31396點。
【08：25】國美零售 （00493） 及國美金融科技 （00628） 公布，黃光裕的假釋考驗期已於2月16日屆滿，原判刑罰已經執行完畢以及黃光裕已正式獲釋。
【07：45】諾輝健康 （06606） 每股26.66元定價，超額認購4132倍，一手中籤率僅2%。
【新股IPO】諾輝健康6606共106萬人認購 超額認購4132倍一手中籤率2%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報30664點，跌81點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.16元，升0.41元或近0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報745.02元，升0.02元。恒指夜期收報30582點，跌115點，低水165點。
更多ADR收市︰
【07：30】美股長假後復市，三大指數早段再破頂，惟美10年債息顯著彈高，尾市納指標指反覆回吐，道指收報31522點，升64點；標指報3932點，跌2點；納指報14,047點，跌47點。
責任編輯︰梁浩碩