【美股收市】道指再破頂 惟長債息高見1.3厘 納指標指倒跌

美股長假後復市，各國新冠疫苗接種順利，加上投資者憧憬政府推出更多刺激經濟措施，市場風險胃納仍高 ，美股三大指數早段再破頂 ; 惟美10年債息顯著彈高，恐不利經濟復甦，尾市納指標指反覆回吐，道指仍創出收市新高。

外界對疫情消去的憧憬愈來愈強，標指銀行以及能源股領漲，道指收報31522點，升64點；標指報3932點，跌2點；納指報14,047點，跌47點。

美滙爭持，10年期美債息抽升，高見1.3厘，是去年2月以來首見。至於炒風旺盛的比特幣，亦在美股上升之際突破5萬美元大關，其後升幅收窄。

美國南部天氣嚴寒，寒流致原油局部停產，油價續創下13月新高。紐約期油收市升1%，報60.05美元。倫敦布蘭特期油升5 美仙，報63.35美元。

美國總統拜登在Twitter發文說，可望超額完成百日內為美國人接種一億劑新冠疫苗的目標。 白宮新聞秘書普薩基(Jen Psaki)表示，華府將增加每周分派至各州的新冠疫苗數量至1350萬劑；拜登就任總統後，疫苗分派量較特朗普政府時期增加57%。

然而，疫情對勞動力市場的打擊仍清晰可見，據美國勞工統計局發布的最新就業報告，1月份美國的就業增長放緩，超過400萬美國人失業了27周或更長時間，長期失業率繼續攀升，接近金融危機後最高水平。

美國財長耶倫早前與G7財長和央行行長的線上會議中，呼籲各國進一步提供財政支持，以延續經濟復甦。日本央行行長黑田東彥表示，即使到2023年，日本央行也難以實現其物價目標 ; 暗示日本還將長時間保持寬鬆貨幣政策。

高盛調高2021年標指每股純利預測2%至181美元，主要是銷售及邊際利潤上升，抵銷成本壓力。在上一季度，標指成分企業純利按年增長2%以原材料股最標青，每股純利增加17%，其次是資訊科技及銀行股，升14%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏