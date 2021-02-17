【新盤出擊】啟德GRANDE MONACO上載樓書 單位間隔終於有得睇 本周內開價2月內開售

樓市氣氛暢旺，農曆新年後新盤排隊出擊，其中會德豐旗下啟德全新項目GRANDE MONACO（MONACO第2期）也加快推售步伐，該盤於周二（16日）上戴售樓說明書，示範單位將於本周四安排VIP優先參觀，也有望於本周內公布首張價單。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRANDE MONACO最快於周四（18日）開放全新3房示範單位，有望於本周內公布首張價單，並於2月內進行首輪銷售。他又指，項目將參考1期MONACO的成交呎價，將先推出高座第1座單位，首張價單不少於50伙。由於項目有景觀優勢，料較1期有約一成的提價空間。

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1期MONACO至今已累售329伙，特色戶最高呎價約3.58萬元，而分層單位呎價最高為2.78萬元。日前錄得的最新成交，為第2A座10樓D室，實用面積482平方呎，成交價1,147萬元，呎價22,797元。

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GRANDE MONACO於周二公布樓書，高座分為第1A及1B座2座住宅大樓，提供206伙，包括202伙標準單位及4伙特色單位；至於外望維港方向單位(第1A座A及B室)對出為低座住宅，只有4層，佔41伙，不會遮擋高座住戶的開揚景觀。高座單位的實用面積由345至1,512平方呎，包括一房至四房間隔。低座單位面積則由332至1,679平方呎。

GRANDE MONACO樓書公布的多款單位平面圖如下：

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整個項目戶型由1房(開放式廚房)至4房（1套加工作間連洗手間），標準單位實用面積由345至961平方呎，各戶型分布如下：



1房(開放式廚房) - 345至351平方呎，共29伙 (佔14.1%)

2房(開放式廚房) - 446至455平方呎，共30伙 (佔14.6%)

2房單位 - 495至501平方呎，共58伙 (佔28.2%)

3房單位 - 573平方呎，共29伙 (佔14.1%)

3房1套加工作間連洗手間 - 821至829平方呎，28伙 (佔13.6%)

4房1套加工作間連洗手間單位 - 961平方呎，28伙 (佔13.6%)

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至於特色單位實用面積由1,349至1,512平方呎，包括1個天際平台特色單位(1,349平方呎)、1個天際特色單位(1,349平方呎)及2個花園複式單位(1,455至1,512平方呎)。當中第1A座B室更是第2期獨有的4房1套海景單位(961平方呎)，亦是區內罕有；而第1B座A室3房單位(573平方呎)，亦擁有環迴啟德河景。



GRANDE MONACO預計關鍵日期為2022年12月30日，樓花期長約22個月。詳情請看GRANDE MONACO樓書。

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記者：陳詠妍