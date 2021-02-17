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【新股IPO】字節跳動擬尋求抖音到美國上市 字節跳動：消息不實

股市 00:07 2021/02/17

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字節跳動擬尋求抖音到美國上市

字節跳動此前傳出分拆抖音來港上市，但似乎拜登上任美國總統後，公司反有意率先到美國上市。本地傳媒引述消息指，字節跳動擬尋求抖音到美國上市，正就到紐約上市事宜進行初步商談，並吸引了投資者的關注。字節跳動回應在美上市傳聞指，消息不實。

據報字節跳動無限期擱置出售美國TikTok業務，白宮如何回應？【下一頁】

抖音有望成為首隻中國社交媒體公司於紐約IPO。報道指，抖音於美國上市不會與香港上市互相抵觸，皆因字節跳動可跟隨阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及網易 （09999） 的腳步，在亞洲第二大資本市場進行第二上市。

報道又引述消息指，字節跳動的投資者普遍回應「why not？」，反映投資者不反對抖音港美兩地齊齊上市。消息人士指，當看過快手 （01024） 上市，香港將會為抖音瘋狂，美股也是，從中資科技股股價急升可預見，抖音在美國市場亦會熾熱。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：袁諾曦

美股 分拆 IPO 抖音 字節跳動

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