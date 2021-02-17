  • 19°C
香港時間 : 2021217日 (三) 00:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】昭衍新藥6127比諾輝健康易抽 抽幾多手可穩獲一手？

新股IPO 00:09 2021/02/17

分享：

昭衍新藥抽幾多手可穩獲一手?

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）周二（16日）至周五（19日）招股，一手（100股）入場費15,252元，集資最多65.4億元。由於昭衍新藥於A股亦有上市，其股價或限制升幅，招股熾熱程度難以媲美諾輝健康 （新上市編號：6606） ，預期抽150手昭衍新藥可穩中一手。

認購昭衍新藥前五大不可不知，看【下一頁】

昭衍新藥孖展情況，看【下一頁】

中泰國際研究部策略分析師顏招駿表示，與外包及合同研究相關的藥股表現較強勢，惟昭衍新藥受限於AH股上市，潛在升幅少，相信超購難以達300至400倍，預計抽150手可穩中一手，投資者做一手黨也不是問題。

圖看昭衍新藥招股重點

    點擊圖片放大
    +3
    +2

信誠證券聯席董事張智威指，昭衍新藥質素不俗，但A股股價或令H股升幅局限於10%至20%，扣除成本利息費用，上望空間不高，故吸引力較低，從超額倍數已反映相關情況，預計甲組尾段可穩中一手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】諾輝健康6606追揸沽攻略 投資界料至少升1倍

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】 

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦

港股 昭衍新藥（滬：603127） 昭衍新藥（06127） IPO

下一篇文章

【新股IPO】字節跳動擬尋求抖音到美國上市 字節跳動：消息不實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127首日招股 孖展錄137.7億元、超額認購22.4倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127首日招股 孖展錄137.7億元、超額認購22.4倍（不斷更新）
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐急漲7.6%　擬專注發展財管業務、下周商議派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐急漲7.6%　擬專注發展財管業務、下周商議派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%