【新股IPO】昭衍新藥6127比諾輝健康易抽 抽幾多手可穩獲一手？

▲ 昭衍新藥抽幾多手可穩獲一手?

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）周二（16日）至周五（19日）招股，一手（100股）入場費15,252元，集資最多65.4億元。由於昭衍新藥於A股亦有上市，其股價或限制升幅，招股熾熱程度難以媲美諾輝健康 （新上市編號：6606） ，預期抽150手昭衍新藥可穩中一手。

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中泰國際研究部策略分析師顏招駿表示，與外包及合同研究相關的藥股表現較強勢，惟昭衍新藥受限於AH股上市，潛在升幅少，相信超購難以達300至400倍，預計抽150手可穩中一手，投資者做一手黨也不是問題。

圖看昭衍新藥招股重點

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信誠證券聯席董事張智威指，昭衍新藥質素不俗，但A股股價或令H股升幅局限於10%至20%，扣除成本利息費用，上望空間不高，故吸引力較低，從超額倍數已反映相關情況，預計甲組尾段可穩中一手。

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編輯：袁諾曦