【網民熱話】50歲一家三口 擁700萬現金 一層供滿自住樓 被裁員夠退休嗎？ 網民：最緊要留錢俾個仔做首期

年關難過，農曆年前後有不少公司截員的新聞，有位50歲女網民在討論區發帖表示，最近被公司裁員，自己加埋老公約有700萬現金，加一層已供滿的自住樓，估計難再搵到工，擔心是否足夠退休，引起熱議。大部份網友均表示只要有適當投資，要退休絶無問題，但最緊要是留錢俾個仔做首期。

據該女網民透露，本身是一家三口，一個兒仔正在讀大學，最近自己被裁員，有私己錢500萬元，強積金50萬，以及一層剛供完的聯名自住樓。另外丈夫約有200萬積蓄，還有2年就會退休，現時收入僅僅夠應付日常開支。

她也表示，「不是不想找工作，只是行業式微，加上年紀大，找不到工作，難道只可以去做保安？」

網民建議退休投資法：

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此帖引起熱議，大部份網友均認為，樓主已供滿自住樓，擁700萬現金只要小心投資，足夠退休有餘，也有叫樓主搵份兼職打發時間，始終50歲仍有很好的工作能力。「一家三口食飯一個月四千，水電雜費1000，差餉800一季，衣著退休可大減約每月700，行山游水好少錢，每年預2萬蚊旅行。點唔夠？最最最主要係留錢比個仔做首期。」、「搵份文職PT, 舒舒服服打發時間又有零用錢，否則再過幾年老公退埋休，兩個日對夜對，仲煩。」

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記者：李兆明