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【新股IPO】諾輝健康6606暗盤追揸沽攻略　專家料升逾倍

新股IPO 11:13 2021/02/17

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諾輝健康6606追揸沽攻略

諾輝健康 （06606） 公布分配結果，錄得106.4萬人認購，超額認購4132倍，凍資8525.7億元，僅7.6萬人獲分貨，一手（500股）中籤率2%，認購200萬股（5386萬元）始穩獲一手；760人上限認購383萬股，投資1億元獲分兩手。諾輝健康周三（17日）暗盤，投資界料股價升逾倍。

諾輝健康分配結果詳細睇【下一頁】

圖看諾輝健康追揸沽建議

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信誠證券聯席董事張智威表示，嚴重貨乾情況下，料諾輝健康起碼升一至兩倍，認為現時市場已不太理會基本因素，「只講供求嚴重失衡，已經可以令到股價炒到上天」。他建議，由於一手難求，有貨者不用急於沽貨，無貨者可在股價升一倍以內可吸納，惟不建議在高價位高追，擔心市況一旦逆轉，相關股份跌勢急劇。

中泰國際研究部策略分析師顏招駿也預期諾輝健康暗盤至少升逾倍，但估計難以複製快手的表現，皆因快手為行業龍頭、市值大，各機構均需配置，但諾輝健康規模相對較小，且業務專門，難與快手作比較。他稱，若投資者的倉位資金鬆動，可考慮持有諾輝健康長一點。

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編輯：袁諾曦

港股 諾輝健康—B（06606） IPO 快手—W（01024）

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