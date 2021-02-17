【開市9點半】牛年IPO狂闖關　京東物流奈雪的茶齊申請上市

（1）踏入牛年首個交易日，港股不但紅盤高收，IPO市場同樣暢旺，兩隻外界期待已久的公司京東物流及奈雪的茶均向港交所提交上市申請，其中京東物流母公司京東集團 （09618） 更列出四項決定分拆京東物流的原因，例如提升京東物流集團自身的形象、為股東帶來長期價值等。

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【新股IPO】京東物流遞交上市申請 京東集團拆解4原因

（2）討論已久的奈雪的茶亦終於向港交所提交上市申請，而據外電引述消息人士指，奈雪的茶計劃集資5億美元（約38.75億港元）。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶遞交上市申請 傳計劃集資逾38億

（3）短期焦點來看，昭衍新藥 （新上市編號：06127） 正在招股，招股價介乎133至151元，一手（100股）入場費15252元，最多集資65.4億元。投資者認購昭衍新藥前，不妨留意有關昭衍新藥的五大關鍵資料。

【新股IPO】昭衍新藥招股 大股東馮宇霞是誰？ 五大不可不知

（4）內地IPO市場同樣有憧憬，瑞聲科技 （02018） 昨日公布，港交所已批准瑞聲科技分拆旗下誠瑞光學持有的光學業務往內地交易所上市。

【新股IPO】瑞聲科技分拆誠瑞光學A股上市獲港交所批准 股價升7%

（5）農曆新年假期結束，公司按慣例向員工派開工利是，而銀行界的開工利是中，以虛銀眾安銀行最闊綽，大派1000元利是。

【開工利是】恒生有驚喜位位多派500元利是、睇齊滙豐 虛銀眾安出手最闊綽

（6）港股二手市場方面，北水流入為今年重大憧憬。而在港股通重新開通前，內地名牌公募基金已搶閘推限購令，不過市場相信，此舉並非南下資金將截水。

【北水基金】名牌北水基金再施限購令 市料無阻資金南下建倉

（7）牛年開始之際，人民幣離岸價兑美元（CNH）曾一度升穿6.4心理大關。參考中外資行9大名家看法，人民幣普遍獲看好睇升。

【人民幣】專家對人民幣年底目標分歧大 最牛睇6算

（8）美國政府年初將部分中資股列入制裁名單，禁止美國人及機構投資，而作為盈富基金 （02800） 管理人的道富環球，曾因而停止投資受制裁股份，然後又立即「轉軚」恢復投資。報道指，積金局傳不滿道富在盈富基金一事上的做法，早前去信受託人，促重新評估道富擔任盈富基金經理人的適當性。

【盈富基金】積金局傳不滿道富處理手法 促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

（9）全球性焦點新股方面，英國媒體引述消息報道，外賣平台Deliveroo（戶戶送）計劃下月8日，正式宣布在英國開展上市計劃，估值據報高達75億英鎊（折合約809.3億港元），並已安排高盛及摩通負責上市事宜。

【新股IPO】Deliveroo戶戶送最快3月公布英國上市計劃 傳已委聘高盛摩通

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，牛年首日開市繼續送上。

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