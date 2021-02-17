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【新股IPO】京東物流啟動港上市、去年首三季收入達495億人幣　京東集團升半成創新高

股市 09:43 2021/02/17

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京東提交上市招股書，去年前三季收入495億元。

受京東物流周二（16日）晚間向港交所提交上市招股書影響，京東美股（美﹕JD）升4%後，京東港股 （09618）  周三早段股價造好，最新升半成，高見411.8元創上市新高。

京東分拆京東物流的4因，詳情【下一頁】

京東美股昨日高見105美元，全日收報103.4美元，升4.2%。京東物流兄弟公司，本地即時零售和配送平台達達集團（美︰DADA）全日升1.4%，收報45.2美元。

據招股書顯示，京東物流IPO的聯席保薦人包括美國銀行、高盛、海通國際等。2020年前三季度京東物流收入達到495億元人民幣（下同），按年增長43.2%，2018年和2019年全年分別為379億元和498億元。

京東物流自2017年全面對外開放，外部客戶收入佔比不斷提升，從2018年的29.9%提升至2020年前9個月的43.4%。集團期間持續增加在技術研發上的投入，從2018年至2020年第三季度的11個季度內，京東物流累計技術投入達到46億元，在同期收入的平均佔比達3.4%，領先同業。

在物流網絡擴展方面，京東物流將增加智能倉數量、向下沉市場擴張，並投入和擴大航空貨運網絡、冷鍊網絡、跨境網絡等；在技術投資上，將持續強化技術方面的長期競爭力，包括硬件、軟件和算法，以及人工智能、5G、雲計算、物聯網等基礎技術的應用。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】京東物流據報本月提交香港IPO申請　第二季上市

【虛擬銀行】虛銀livi夥京東推JD.com網購優惠

編輯：陳華

 

港股 美股 物聯網 京東集團—SW（09618） 達達（美：DADA） IPO 京東（美：JD）
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