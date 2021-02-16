【新股IPO】京東物流遞交上市申請　京東集團拆解4原因

京東物流向港交所遞交上市申請，京東集團 （09618） 通告指，擬分拆京東物流進行全球發售，分拆完成後，京東繼續間接持有50%以上股權，故仍為京東的子公司。

京東原持有京東物流79.12%，以2019年收入計，京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。分拆完成後，京東集團將繼續經營（其中包括）線上零售和電子商務平台業務，提供豐富的產品種類。

京東列舉分拆的4個原因：

（1）京東物流將吸引尋求供應鏈解決方案及物流服務業務高增長機會的投資者群體；

（2）上市將（a）提升京東物流集團自身的形象，有助於加速其業務增長；（b）可直接獨立進入股票及債務資本市場；（c）評級機構及金融機構提供京東物流集團的清晰信用情況，預期京東物流集團的價值會因而增加，控股股東亦因此獲益；

（3）京東物流和京東集團分別專注其核心業務，抓住各自的增長勢頭，從而為股東帶來長期的價值；

（4）由於京東物流為獨立上市實體，京東集團可完全專注於並將財務資源調配於京東集團業務的發展，而毋須考慮京東物流集團的資金需求。

記者：譚志偉