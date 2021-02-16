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市民新春無視禁令繼續聚會 漁護署向露營人士發罰單 球場有市民繼續「鬥波 」

環球政經 19:53 2021/02/16

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新冠肺炎疫情持續，限聚令、禁堂食令，持續生效，另外指定繼續處所關閉，不過防控措施持續生效的同時，卻有不少市民無視禁令，繼續聚會。

【新冠肺炎】維省隔離酒店爆發群組 澳洲宣布暫停與新西蘭的旅遊氣泡：【下一頁

市民無視限聚令 繼續露營

    點擊圖片放大

綜合本地媒體報道，本月14日情人節兼農曆新年初三當天，漁護署人員昨日(派員巡查本港多個郊野公園期間，共向24名違規露營人士及違反限聚令的人士採取行動，向當中13名違反限聚令人士發出定額罰款通知書。漁護署強調，農曆新年期間會繼續加強巡邏及執法，呼籲郊遊者切勿在郊野公園露營或生火。郊遊時亦應遵守限制群組聚集相關法例，保持適當社交距離

 

無視運動場所禁令 照常比賽

    點擊圖片放大

康樂及文化事務署轄下部分場地强制封閉，但有本地媒體發現有市民及青少年無視封條，繼續使用足球場，比賽期間亦未有佩戴口罩，衛生及防疫意識欠奉。要有效防控疫情，除了要靠當局監管之外，市民亦必需培養自律意識，否則疫情存在反彈可能。

【新冠肺炎】康文署轄下泳灘、體育館及圖書館明日起關閉 戶外緩跑徑仍開放:【下一頁

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責任編輯：翁嘉陽

限聚令 露營

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