  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (二) 20:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令放寬】浴室續停業　按摩業界料有浴室牌照的按摩院收入跌

商業 19:36 2021/02/16

分享：

香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，按摩院能重開但浴室仍須停業，對於有浴室牌照的按摩院，相信生意一定有影響。（資料圖片）

食物及衛生局局長​陳肇始今日（16日）表示，如期年初七（18日）放寬社交距離措施，包括美容院、按摩院等處所將重開，但浴室仍須停業。香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，按摩院現時預約反應熱烈，但對於有浴室牌照的按摩院，相信生意一定有影響。

【酒吧停業】調酒師工會：近8成受訪會員被迫放無薪假　酒吧倒閉潮已開始

【限聚令放寬】食肆須要求食客掃描「安心出行」　負責人憂沒權檢查恐惹紛爭

他續指，全港約2千多間按摩院，約50間有浴室牌照，客人一般會光顧兩項服務，浴室設施未能重開，令有浴室牌照的按摩院的收入減少。按摩院即使重開亦受社交距離限制，「平時一行坐10人，現時只能坐5人，每間房亦只能接待1個客人。」

不過，他對按摩院能重開已感十分高興，皆因停業零收入下，仍要交租金及維修費實在苦不堪言。至於重開需要安排員工強制檢測，並要求顧客掃瞄「安心出行」，或登記個人資料，他直言：「為了可以重開，什麼都會配合。」

他建議，政府倘若再有停業決定，應事前和業界商討會否有其他對策，不用一刀切停業。

【限聚令放寬】戲院年初七復業　橙天嘉禾：安排員工檢測及消毒影院

記者：朱悅瀅

相關文章

【酒吧停業】調酒師工會：近8成受訪會員被迫放無薪假　酒吧倒閉潮已開始
今日
【酒吧停業】調酒師工會：近8成受訪會員被迫放無薪假　酒吧倒閉潮已開始
【限聚令放寬】遊戲機中心初七重開　業界不擔心「安心出行」影響營業
2021/02/10
【限聚令放寬】遊戲機中心初七重開　業界不擔心「安心出行」影響營業
【限聚令放寬】戲院年初七復業　橙天嘉禾：安排員工檢測及消毒影院
2021/02/10
【限聚令放寬】戲院年初七復業　橙天嘉禾：安排員工檢測及消毒影院
【限聚令放寬】食肆須要求食客掃描「安心出行」　負責人憂沒權檢查恐惹紛爭
2021/02/10
【限聚令放寬】食肆須要求食客掃描「安心出行」　負責人憂沒權檢查恐惹紛爭
疫情 按摩 限聚令 陳肇始 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【限聚令放寬】派對場地續停業　協會指意料之內

下一篇文章

【好想去日本】櫻花3月19日起陸續開花 日本民間氣象公司預測櫻花提早盛開　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間