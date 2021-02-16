【限聚令放寬】浴室續停業　按摩業界料有浴室牌照的按摩院收入跌

▲ 香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，按摩院能重開但浴室仍須停業，對於有浴室牌照的按摩院，相信生意一定有影響。（資料圖片）

食物及衛生局局長​陳肇始今日（16日）表示，如期年初七（18日）放寬社交距離措施，包括美容院、按摩院等處所將重開，但浴室仍須停業。香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，按摩院現時預約反應熱烈，但對於有浴室牌照的按摩院，相信生意一定有影響。

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他續指，全港約2千多間按摩院，約50間有浴室牌照，客人一般會光顧兩項服務，浴室設施未能重開，令有浴室牌照的按摩院的收入減少。按摩院即使重開亦受社交距離限制，「平時一行坐10人，現時只能坐5人，每間房亦只能接待1個客人。」

不過，他對按摩院能重開已感十分高興，皆因停業零收入下，仍要交租金及維修費實在苦不堪言。至於重開需要安排員工強制檢測，並要求顧客掃瞄「安心出行」，或登記個人資料，他直言：「為了可以重開，什麼都會配合。」

他建議，政府倘若再有停業決定，應事前和業界商討會否有其他對策，不用一刀切停業。

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記者：朱悅瀅