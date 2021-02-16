IDC公布2020年印度手機市場銷量 　小米下跌6%仍排名首位

▲ 調查機構IDC發布智能手機市場報告指出，去年印度手機市場出現萎縮，出貨量按年下跌2%，當中小米手機銷量出現跌幅。

除了內地以外，印度成為近年最大的智能手機市場之一。日前，美國市場調查機構IDC發布智能手機市場報告指出，去年印度手機市場出現萎縮，出貨量按年下跌2%，當中小米及三星（Samsung）手機銷量均出現跌幅。

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據IDC數據顯示，受到新冠疫情影響，2020年印度的智能手機市場萎縮2%，總銷量達1.497億部。小米在去年印度手機銷量排名第一，市場份額佔27%，但出貨量下滑6%至4100萬部。另外，去年三星在印度售出2970萬部智能手機，銷量下跌4%，市場份額佔20%。據IDC分析指，三星的銷量主要是來自Galaxy M系列及Galaxy F系列手機，而去年三星的綫上銷量大增65%。

此外，排名第三的內地手機品牌Vivo，市佔率達到18%，其銷量較同期增加12%，達到2670萬部。另一內地手機品牌Realme排第四位，佔據13%市場份額，銷量為1920萬部。

責任編輯：李寶如