【新股IPO】昭衍新藥招股　大股東馮宇霞是誰？　五大不可不知

昭衍新藥 （新上市編號：06127） 啟動招股，招股價介乎133至151元，一手（100股）入場費15,252元，最多集資65.4億元。首日孖展反應已見不俗，成為新一輪新股焦點，認購昭衍新藥前，不妨先從下文了解一下快手再決定。

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即睇昭衍新藥招股重點：

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（1）藥股板塊，專注何種領域？

昭衍新藥是中國新藥藥理毒理學研究的CRO（合同研究組織），大部分收入來自提供非臨床研究服務，（1）藥物安全性評價；（2）藥代動力學研究；（3）藥理及藥效學研究。

幫助客戶降低研發成本及風險，以及提高其全球醫藥研發項目的整體生產率及效率。

（2）盈利數據？

以2019年收益計，非臨床研究服務收入6.3億元人民幣，佔公司收入98.5%。市場份額15.7%，中國及全球整體市場規模，分別為4.2億美元及48億美元。

當中按服務類型劃分，藥物安全性評價收入為4.5億元（人民幣，下同），佔71.8%。藥代動力學研究收入為1.3億元，佔19.9%。藥理及藥效學研究收入5231.5萬元，佔8.3%。

每個項目收費5萬至2150萬元。

2019年純利1.88億元，截至2020年9月底止，純利1.43億元，按年增65%。

（3）A股有上市，港股有幾多水位？

香港招股價上限為151港元，A股現價為161.35元人民幣，市盈率131.7倍，A股較H股溢價28%。

不過，A股股價普遍較港股有溢價，以藥股計，山東新華製藥A股溢價96%；上海醫藥溢價69%；麗珠醫藥溢價53%；復星醫藥溢價48%；泰格醫藥溢價25%；藥明康德溢價5.8%。

（4）市場目標價？

綜合內地12家券商，目標價124.16元人民幣，趨向上升，相當於149.06港元，貼近招股價上限。

（5）昭衍新藥股權分布？

A股佔84%，即2.27億股，H股佔16%，即4332.48萬股。基石投資者佔H股36.1%，有6個月禁售期。

馮宇霞持有6407.3萬股A股，佔比23.66%，其夫周志文持有3456.9萬股，佔比12.77%。夫婦合共持有9864萬股，佔比36.43%。

馮宇霞1986年7月在中國第三軍醫大學獲得醫學學士學位，86年8月至89年8月，在中國人民解放軍第252醫院擔任醫生。92至94年先後擔任中國人民解放軍軍事醫學科學院毒物藥物研究所實習研究員及助理研究員。自2019年2月起擔任北京昭衍生物技術有限公司董事長。

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記者：譚志偉