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【低水筍盤】呎價唔使9千蚊屋苑邊度搵? 市中心上車盤大兩房單位啱哂家庭 樓價5百餘萬大把選擇

股樓投資 19:58 2021/02/16

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近日疫情有所放緩，不少準買家怕農曆新年後樓價更貴，加快入市，新春期間屯門區錄得不少成交，皆因該區仍有樓價低於600萬元的兩房上車之選，其中
處於市中心附近，鄰近大型購物廣場的居屋屋苑屯門兆安苑，屋苑的特色是單位房間夠大，適合大家庭，於初四（15日）也錄得家庭客入市個案。
中原地產分行經理劉子揚表示，新年期間交投暢旺，屯門兆安苑於大年初四錄得B座低層08室成交，單位實用面積563平方呎，2房間隔，叫價505萬元，議價後以自由市場價503萬元沽出，實用呎價8,934元。

【樓市現象】5球以下放盤買少見少 新春期間3組客齊爭奪一盤 粉嶺名都2房零議價485萬成交，詳見【下一頁

 
劉子揚表示，買家為區內家庭客，見單位少有放盤，價錢合理，即承接單位自用。至於原業主於2008年入市，買入價90萬元，持貨約13年轉售，帳面獲利413萬元，單位大幅升值4.6倍。

鄰近屯門市中心的兆安苑，位處於市中心附近，亦鄰近大型購物廣場。於1982年落成，樓齡達38年，由屋苑前往西鐵屯門站，步程約15分鐘。整個屋苑共有10座舊十字型住宅，提供1,311伙。由於兆安苑屬第三期甲的居屋，當時的居屋地契沒轉售限制，故屋苑所有單位都毋須補地價就可在自由市場買賣。兆安苑為老牌居屋，廳房不設窗台，實用率高近84%。屋苑單位間隔也是清一式是兩房間隔，實用面積分別為495及563平方呎。

【樓市現象】新年冇得去同親友拜年改去買樓 十大屋苑4天新春假錄8宗成交 2011年以來最旺，詳見【下一頁

【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股，詳見【下一頁


屋苑目前有不少叫價約500餘萬元的放盤，更有部份盤樓價低於500萬元，如定禧閣C座)中層2室，實用面積495平方呎，叫價490萬元。另外定海閣 (K座) 低層3室，實用面積563平方呎，叫價508萬元。

【牛年開運】2021牛年運程預測　邊個生肖財運最旺？，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 上車盤 居屋 成交 農曆新年 屯門 兆安苑

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