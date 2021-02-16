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【港股追蹤】德州天氣嚴寒 多個煉油廠停止運作 油價造好帶動中石油單日急升13%

股樓投資 19:29 2021/02/16

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因美國德州的天氣嚴寒加上冰風暴，當局宣佈進入緊急狀態，德州多間煉油廠都暫停運作，使石油產能大減，令國際油價上升。紐約期油更一度升穿60美元，而布蘭特期油報63.4美元，創約1年的新高。

【大行點睇】渣打下周四公布業績　大行目標價相差成倍？詳情請看[下一頁]

美國德州為其中一個世界主要石油產地，近日當地氣溫跌至零下約十度水平，因此多間石油公司決定暫時關閉德州的工廠。Motiva Enterprises指，因天氣嚴寒將關閉德州的Port Arthur煉油廠，而另一石油巨頭Chevron亦表示將關閉當地設施。

消息帶動油股板塊上升，中國石油股份（00857）升13.2%，收報2.75元，成交16.1億元；中海油田服務（02883）升10.5%，報10.88元，成交2.1億元；中國海洋石油（00883）升9.5%，收報9.54元，成交32億元；中國石油化工股份（00386）升8.1%，報4.12元，成交10.9億元。

【小米1810】小米管理層料將晉身第三大手機生產商 高盛看好其議價能力  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

中海油田服務（02883） 紐約期油 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883）

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