【港股追蹤】德州天氣嚴寒 多個煉油廠停止運作 油價造好帶動中石油單日急升13%

因美國德州的天氣嚴寒加上冰風暴，當局宣佈進入緊急狀態，德州多間煉油廠都暫停運作，使石油產能大減，令國際油價上升。紐約期油更一度升穿60美元，而布蘭特期油報63.4美元，創約1年的新高。

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美國德州為其中一個世界主要石油產地，近日當地氣溫跌至零下約十度水平，因此多間石油公司決定暫時關閉德州的工廠。Motiva Enterprises指，因天氣嚴寒將關閉德州的Port Arthur煉油廠，而另一石油巨頭Chevron亦表示將關閉當地設施。

消息帶動油股板塊上升，中國石油股份（00857）升13.2%，收報2.75元，成交16.1億元；中海油田服務（02883）升10.5%，報10.88元，成交2.1億元；中國海洋石油（00883）升9.5%，收報9.54元，成交32億元；中國石油化工股份（00386）升8.1%，報4.12元，成交10.9億元。

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