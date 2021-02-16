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【Apple Car】日產Nissan否認與蘋果傾談Apple Car研發計劃

科技 20:00 2021/02/16

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Nissan日前傳出對 Apple Car研發計劃感興趣的想法，惟不到一個星期，日產總公司就否認Nissan將與Apple共同研發自動駕駛汽車的傳聞。

蘋果（Apple）在尋找Apple Car合作夥伴時屢遭挫折，繼與現代汽車集團（Hyundai Motor Group）談判破裂後，日本汽車製造商Nissan日前傳出對 Apple Car研發計劃感興趣的想法，惟不到一個星期，日產總公司就否認Nissan將與Apple共同研發自動駕駛汽車的傳聞。

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據早前《金融時報》報道，蘋果曾在近幾個月短暫接觸日產汽車，商討合作生產Apple Car的事宜，但由於談判時間短暫，而且僅限於雙方公司一般員工的聯繫，尚未涉及到高階管理階層，談判因此破局。

不過，Nissan發言人日前就向《路透社》表示，他們並沒有與Apple洽談，但公司始終對於任何想加速業界轉型的合作和夥伴關係，保持開放的態度；並稱日產汽車能滿足客戶需求，該公司也絕不會改變製造汽車的方式，「我們的設計、開發和製造方式，將會以汽車製造商和『日產』的形式持續」。

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責任編輯：施雯雯

 

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