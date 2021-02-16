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【開工利是】恒生有驚喜位位多派500元利是、睇齊滙豐　虛銀眾安出手最闊綽

Hot Talk 19:04 2021/02/16

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【開工利是】恒生有驚喜位位多派500元利是、睇齊滙豐　虛銀眾安出手最闊綽

農曆新年假期結束，公司按慣例向員工派開工利是。獅子行滙豐年三十（11日）率先向香港員工派發每人500元開工利是，系內的恒生銀行 （00011） 都有驚喜，今年開工利是「加碼」，每名恒生員工可額外獲發500元利是。

滙豐年三十晚率先派電子利是　每人500元｜【下一頁】

恒生銀行發言人表示，考慮到員工去年在充滿挑戰環境下的辛勞付出，今年特別派發500元的電子利是。恒生同時一如既往派發開工利是和節日慶祝津貼，金額與往年相若。恒生今年又設立88周年慶祝活動，參與的員工均可獲發88元電子利是。據悉，恒生過去兩年派發20元開工利是。

眾安大派1,000元電子利是

中銀香港 （02388） 今日開工日亦經BOC Pay，向員工派發每人500元開工利是，金額睇齊滙豐。

個別銀行如滙豐、虛銀眾安銀行，則早在年三十（11日）已派發開工利是。其中，眾安更大派1,000元利是，眾安國際香港辦公室（ZA Bank、ZA Insure 、ZA Tech等）的員工可以經ZA Bank App拆利是拿「金牛」，管理層表示，希望員工即使因在家工作不能收到實體利是，仍可感受一份保留節日氣氛和舊傳統的新體驗。

其他銀行方面，渣打香港的員工除可以收到100元開工利是以外，渣打年初七（18日）會以虛擬幸運輪方式，派發額外的幸運利是，金額介乎50元至2000元不等。另外，花旗銀行今年向員工派發50元開工利是，發言人回應時表示，今年開工利是金額較去年略增。

渣打以虛擬幸運輪方式向員工派發幸運利是　金額介乎50至2000元｜【下一頁】

另外，華置 （00127） 今日亦向員工派發每人開工利是100元及500元的商場現金券，據報劉鑾雄及妻子「甘比」陳凱韻再向員工派5,000元利是，較去年大增3,000元。

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