【大行報告】花旗睇好呢隻新經濟股 受惠商戶數碼轉型 首予買入評級 目標價潛在升幅27％

花旗發表報告，指內地電子商貿市場規模已達3萬億元人民幣，微盟（02013）可受惠於商戶的數碼轉型趨勢，首予微盟「買入」評級，目標價38元。

微盟周二（16日）收報29.9元，升1.5%，成交額9.1億元，股價跟目標價潛在升幅27%。

報告指出，微盟擁有強勁品牌及業績表現，與騰訊（00700）的微信進行深度整合，有過受惠於商戶數碼化轉型趨勢，故給予買入評級。

據內地媒體早前報道，微盟已率先接入騰訊旗下微信外部流量跳轉小程序功能，允許用戶通過點擊短信、郵件、微信外網頁等短鏈接直接跳轉進入微盟小程序商城。

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記者：李兆明