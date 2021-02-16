英國首席捕鼠大臣拉里任職10周年 成首相府寵兒（多圖）

英國第一貓拉里（Larry）自2011年搬入英國首相府後，一直深受世界各地民眾歡迎。原來今年是拉里任職英國首席捕鼠大臣10周年，拉里成為首相府老員工，引來不少媒體報導及祝賀。雖然拉里未能盡忠職守「捕鼠不力」，但其可愛外表早已吸引首相府的工作人員，更成為首相府的寵兒。

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英國首相府捕鼠大臣這一職位已有上百年歷史。為解決鼠患問題，時任英國首相卡梅倫（David Cameron）2011年在倫敦收容所領養了拉里，希望他利用貓的天性「努力工作」捕鼠。然而，拉里一直玩忽職守、捕鼠不力，只顧睡懶覺，其捕鼠能力一直受到質疑。

但可愛的拉里仍然吸引全英國民眾目光，經常有傳媒於首相府門口等候的同時，拉里不時以一副氣定神閒的模樣入境，成為首相府內一道風景。

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在首相府內曾會見多位國際領袖的拉里，一直不喜歡男性，只有美國前總統奧巴馬（Barack Obama）獲拉里另眼相看。美國前總統特朗普（Donald Trump）於2019年到訪時，拉里更於特朗普的車頂睡覺。

責任編輯：郭麗明