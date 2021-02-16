運輸署聘一級運輸服務助理 DSE程度 符合5大條件 月薪港幣13,960元

俗語有云：「細時唔讀書，大個做運輸」。運輸行業經常被視為低學歷行業，但時至今天，原來運輸業從業員也要有DSE學歷，同時懂得中英文輸入法，同時擁有Microsoft Word以及Excel技能，運輸署聘請一級運輸服務助理，月薪達港幣13,960元，不過此職位的性質其實較接近文職。

運輸署一級運輸服務助理入職5大條件

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運輸署一級運輸服務助理2大職責

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獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期最長為12個月。受聘人如能圓滿完成整個合約期，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，可獲得一筆約滿酬金（相等於受聘人合約期間底薪總額的10%）。

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責任編輯：翁嘉陽