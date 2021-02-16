  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (二) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運輸署聘一級運輸服務助理 DSE程度 符合5大條件 月薪港幣13,960元

環球政經 18:45 2021/02/16

分享：

俗語有云：「細時唔讀書，大個做運輸」。運輸行業經常被視為低學歷行業，但時至今天，原來運輸業從業員也要有DSE學歷，同時懂得中英文輸入法，同時擁有Microsoft Word以及Excel技能，運輸署聘請一級運輸服務助理，月薪達港幣13,960元，不過此職位的性質其實較接近文職。

運輸署一級運輸服務助理入職5大條件

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

運輸署一級運輸服務助理2大職責

    點擊圖片放大

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期最長為12個月。受聘人如能圓滿完成整個合約期，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，可獲得一筆約滿酬金（相等於受聘人合約期間底薪總額的10%）。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

【新股IPO】諾輝健康6606抽唔抽到明日揭盅 有指抽4000手才穩中一手　一手中籤率僅2%

下一篇文章

【長實新盤】西半山21 BORRETT ROAD呎售13.6萬　貴絕亞洲分層　普通人工作幾耐才買到？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住