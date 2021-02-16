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【每日焦點】英車廠Jaguar計劃轉型發展電動車　蘋果將保留iPhone mini系列

科技 20:30 2021/02/16

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英國汽車製造商捷豹路虎所屬Jaguar Land Rover集團宣布，Jaguar品牌將於2025年起全面停止開發燃油車。另有消息指，蘋果仍計劃在今年秋季發表iPhone 13 mini。

近年電動車市場發展迅速，不少傳統汽車製造商開始推動電動化。英國最大名車製造商捷豹路虎所屬Jaguar Land Rover集團宣布，Jaguar品牌將於2025年起，全面停止開發燃油車，以推行電動化，並計劃5年內推出6款純電動車。同時，Land Rover將在2024推出首款純電動車，而油電混合車型仍會供應直至約2036年。

【電動車】Jaguar計劃轉型全面電動化　2025年起停售純燃油車

蘋果在去年10月推出iPhone 12系列反應熱烈，惟屏幕最小的iPhone 12 mini銷情並不理想。根據早前摩根大通（JP Morgan）分析師William Yang發布的預測報告指出，iPhone 12 mini由於需求疲弱，即將在2021年第2季正式停產，不過爆料達人Jon Prosser透露，蘋果仍計劃在今年秋季發表iPhone 13 mini。

【蘋果手機】無懼細屏幕手機銷情欠佳　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

【更多科技新聞】

＜＜【機迷熱話】PS5主機DualSense手掣出現飄移問題　遭美國律師事務所控訴

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責任編輯：李寶如

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