緬甸軍方早前拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟(簡稱全民盟,NLD)領袖昂山素姬等人,被國際社會批評緬甸軍方發動政變。緬甸軍方首次召開記者會,否認早前的軍事行動是政變。緬甸軍方更承諾舉行新的選舉後,會將權力移交勝出選舉的緬甸政黨。

緬甸軍方周二(16日)召開記者會,是昂山素姬等人被捕以來首次。軍方強調早前行動合理,並否認早前拘捕昂山素姬等人的行為等同政變。軍方強調,他們的目的是「舉行選舉和移交權力給勝出政黨」( to hold an election and hand power to the winning party)。

緬甸軍方發言人蘇敏敦(Zaw Min Tun)承諾,軍方將會舉行大選,但沒有明確表示舉行選舉的具體時間表。而軍方早前直接宣佈緊急狀態將維持一年,緬甸軍方周一(15日)曾第二度中斷網絡服務,網絡追蹤組織NetBlocks表示,網絡中斷的情況於當地時間凌晨1時發生,並在早上9時恢復。

