【長實新盤】西半山21 BORRETT ROAD呎售13.6萬　貴絕亞洲分層　普通人工作幾耐才買到？

踏入牛年，長實（01113）旗下西半山波老道21號豪宅「21 BORRETT ROAD第1期」於年初四錄得首宗成交。據成交紀錄冊資料顯示，屋苑23樓01室，實用面積3,378方呎，五房間隔，連3個車位，以約4.594億元易手，呎價達13.6萬元，貴絕亞洲分層戶。以現時全港個人入息中位數17,000元計，若全數月薪用作儲蓄，以此推算，工作27,024個月，即2,252年，便足夠購入上述單位，惟仍未計稅及雜費。

單位平面圖

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招標交件顯示，單位每月管理費36,138元，另需每季支付25,524元地租。付款方法方面，發展商只提供270天即供付款，買家簽訂臨時買賣合約，須付樓價5%，再於30天及120天內各支付樓價5%，餘款則須於270天內付清。此外，發展商另提供「廚房廚櫃優惠」，可免費獲贈指定廚櫃系列。

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波老道21號項目前身為前政府公務員宿舍，由長實於2011年以116.5億元投得，每呎樓面地價約為26,763元。值得留意的是，長實集團主席李澤鉅當年直言上址是「一級靚地」。項目現分兩期發展，由5幢大廈建成，提供181伙單位，而今次推出的第1期項目，則涉及115伙。

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