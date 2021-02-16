拜登童心未泯陪孫女打機 按傳統赴大衛營度假（多圖）

▲ 拜登孫女於社交媒體貼出照片，展示她與爺爺拜登一起打機的溫馨畫面。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，恢復多項特朗普任期内取消的傳統。拜登恢復美國總統前往大衛營度假的傳統，於周末帶同家人前往大衛營共享天倫之樂。拜登孫女更於社交媒體貼出照片，展示她與爺爺拜登一起打機的溫馨畫面。

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周一（15日）為美國總統日（the Presidents Day）假期，拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）趁著假期帶同子女及孫子孫女，前往馬里蘭州的大衛營（Camp David）度假，也是拜登首次以總統身份到訪大衛營。

拜登孫女娜奧米（Naomi Biden）於Twitter貼出相片，顯示拜登於大衛營度假期間穿上一身休閒的服裝，頭戴大衛營鴨舌帽，配上黑色皮衣。

鴨舌帽的背面寫上「POP」的字樣，娜奧米表示要求祖父帶上這頂鴨舌帽，是要確保拜登於總統日假期暫時卸下總統的頭銜（just to make sure the job title doesn’t get to his head）。

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娜奧米更於另外一個社交媒體Instagram貼出照片，顯示拜登正與家人坐在遊戲機前，一起玩「超級瑪利歐」（Super Mario）遊戲。娜奧米形容拜登的打機技巧似乎有些生疏（a little rusty），但仍能勉強勝出。

大衛營多年來都是美國總統的主要度假地點，擁有射箭場及保齡球場等多項設施。美國前總統卡特（Jimmy Carter）更曾於大衛營，促成以色列與埃及簽署和平協議。但美國前總統特朗普就任期間，主要都是前往名下的海湖莊園度假。

責任編輯：鄭錦玲