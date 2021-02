拜登童心未泯陪孫女打機 按傳統赴大衛營度假（多圖）

▲ 拜登孫女於社交媒體貼出照片,展示她與爺爺拜登一起打機的溫馨畫面。

美國總統拜登(Joe Biden)上任後,恢復多項特朗普任期内取消的傳統。拜登恢復美國總統前往大衛營度假的傳統,於周末帶同家人前往大衛營共享天倫之樂。拜登孫女更於社交媒體貼出照片,展示她與爺爺拜登一起打機的溫馨畫面。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【彈劾特朗普】現身總統日派對 向支持者豎拇指(圖輯) 【下一頁】

周一(15日)為美國總統日(the Presidents Day)假期,拜登與第一夫人吉爾(Jill Biden)趁著假期帶同子女及孫子孫女,前往馬里蘭州的大衛營(Camp David)度假,也是拜登首次以總統身份到訪大衛營。

拜登孫女娜奧米(Naomi Biden)於Twitter貼出相片,顯示拜登於大衛營度假期間穿上一身休閒的服裝,頭戴大衛營鴨舌帽,配上黑色皮衣。

鴨舌帽的背面寫上「POP」的字樣,娜奧米表示要求祖父帶上這頂鴨舌帽,是要確保拜登於總統日假期暫時卸下總統的頭銜(just to make sure the job title doesn’t get to his head)。

佩洛西設911式獨立委員會 問責特朗普國會暴亂 【下一頁】

娜奧米更於另外一個社交媒體Instagram貼出照片,顯示拜登正與家人坐在遊戲機前,一起玩「超級瑪利歐」(Super Mario)遊戲。娜奧米形容拜登的打機技巧似乎有些生疏(a little rusty),但仍能勉強勝出。

大衛營多年來都是美國總統的主要度假地點,擁有射箭場及保齡球場等多項設施。美國前總統卡特(Jimmy Carter)更曾於大衛營,促成以色列與埃及簽署和平協議。但美國前總統特朗普就任期間,主要都是前往名下的海湖莊園度假。

責任編輯:鄭錦玲