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【智能手錶】部分Apple Watch無法充電　蘋果宣布為用戶提供免費維修服務

科技 18:20 2021/02/16

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部分Apple Watch Series 5和SE手錶進入「省電模式」後無法正常充電，蘋果今日發出通知，宣布推出全新watchOS 7.3.1版本系統更新，希望能夠解決有關問題。

最近有部分Apple Watch Series 5和SE的用戶投訴，當手錶進入「省電模式」（Power Reserve）就無法正常充電。蘋果（Apple）今（16日）發出通知，宣布推出全新watchOS 7.3.1版本系統更新，希望能夠解決有關問題。Apple於支援頁面表示，假如用戶在更新系統後仍然無法解決問題，可以聯絡Apple安排免費維修。

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Apple表示，有關問題只影響極小部分使用watchOS 7.或7.3的Apple Watch Series 5和SE型號，而其餘舊型號則不受影響。若要檢查Apple Watch是否受此問題影響，官方建議用戶，可將手錶放在常用的充電器上等待最少30分鐘。如果有關裝置可以充電並連接至iPhone，則可先嘗試將其升級至最新的watchOS 7.3.1；如果升級後仍然可以如常充電，則不受是次問題影響。

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相反，若靜待30分鐘後，Apple Watch仍然無法充電，甚至是未能開機，就應該考慮聯絡Apple安排免費維修，公司將會在提供免費維修前，先檢查手錶是否合乎資格，再進行有關安排。

責任編輯：施雯雯

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