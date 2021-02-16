【網民熱話】佐敦搬往青衣 邊度比較好住？　網民：青衣最差是交通配套

佐敦處於九龍市中心，繁華熱鬧，相反青衣則座落新界，自成一島，論住宿，哪個更勝一籌？有網民於網上討論區發文，剛從佐敦搬到青衣，直言兩個地方各有好與不好，引起網上熱議。

該網民指搬往青衣後，食物選擇少了一大半，因佐敦多晚也有外賣上門，也能下樓吃香港人至愛的壽司郎，或者高質餐廳；青衣一到晚上就店舖全關門，即使天黑前也只能選擇連鎖餐廳。

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他又說，論青衣交通更不及配套齊全的佐敦：「佐敦全香港至中間，巴士港鐵咩都有，買靚嘢落尖沙咀，買好嘢、平嘢落旺角、油麻地；青衣就少少尷尬，自己一個孤島一個港鐵站，巴士成日上山落山，睇見都牙煙」笑言自己只能靠葵芳生活。雖然如此，樓主覺得青衣的社區感比佐敦高，治安也更好。

網友對此話題反應熱烈，留言討論，不少人同意青衣是好住處，人流少空氣也清新一點。但也有人指青衣最差是交通配套，高需求的巴士路線也是15至30分鐘一班，更是缺乏出尖沙咀、紅磡等的巴士。通宵車嚴重不足，沒有紅色小巴，大多網民靠「泥鯭的」等方法回家。

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其他網民回應：

由細住到大，青衣最輸蝕係冇紅van

青衣城行去荃灣西15至20分鐘咁上下，等部Lift起好仲方便

所有貨運都係經青衣,外國網購特別快

不嬲青衣係沙漠黎，比黎冇意思

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責任編輯：張瑋婷



