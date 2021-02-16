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關注美歧視亞裔問題 吳彥祖再次懸紅 2.5萬美元 緝推倒老漢嫌疑人 28歲非裔男子落網

環球政經 17:59 2021/02/16

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早前吳彥祖和韓裔美國演員金大賢懸紅2.5萬美元，全力追緝一名於美國加州奧克蘭唐人街，用力推倒一名91歲華裔老翁的嫌疑人，最終嫌疑人在當地時間2月8日落網，嫌疑人為一名28歲非裔男子。

吳彥祖懸紅15,000美金 望緝拿華裔老婦襲擊案兇徒：【下一頁


據當地消息指，事發在1月31日中午，一位91歲的華裔老人走在美國加利福尼亞州奧克蘭市唐人街的路上，一名頭戴帽子和口罩的年輕男子，突然從後將老人推倒在地上，路邊的監控視頻拍下事發始末，事發後這段視頻在社交媒體上迅速傳開，引發輿論關注。

澳洲調查顯示 47%人對華裔移民感負面 500宗個案涉歧亞裔：【下一頁

吳彥祖一向關注亞裔人士於美國被歧視的情況。去年7月，美國紐約市布魯克林區，一名89歲的華裔老太太在家門口倒垃圾時，被兩名經過的蒙面青年掌摑，並放火燒身，導致老人的背部被燒傷，吳彥祖當時亦拿出1.5萬美元緝兇。

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責任編輯：翁嘉陽

歧視 移民 演員 吳彥祖 美國

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