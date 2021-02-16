【美股焦點】炒殼股回報豐厚 美股掀SPAC新股熱 三隻ETF捕捉另類上市熱潮

近日美股掀起「空白支票公司」（special-purpose acquisition company，SPAC）上市熱潮，當中很多上市後都有逾倍甚至數倍升幅。所謂SPAC，是指沒有營運業務的空殼公司，其上市目的是透過IPO集資，將所得資金用於收購另一間未有上市的公司，以此來借殼上市。情況就如付款人集資時先寫下一張沒有收款人的支票，直至借殼上市時，才寫下公司的名稱，故名為空白支票公司。

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以往大部份公司都以傳統IPO方式集資，但SPAC卻在去年起大行其道，去年美股便有830億美元的資金經SPAC來籌集，同比增長超過600%。由於SPAC很多時都會在借殼前一刻，才會來「開估」所收購的公司，如該公司剛好是市場熱炒的行業，更會令股價有大幅的上升，故不少投資者對炒賣SPAC情有獨鐘。

然而，風險與回報往往掛钩，因投資者不會知道SPAC管理人的收購目標，如果最後買中一隻無人問津的公司，股價便會大打折扣。因此，要捕捉這股另類的新股上市熱潮，除了直接買入SPAC外，以ETF來間接持有一籃子的SPAC也是不俗的選擇。

一、 Defiance Next Gen SPAC Derived（SPAK）

市值達1.06億美元的SPAK便是唯一一隻被動式管理的SPAC ETF，目前基金持有136隻股票，其權重按市值高低決定，所有納入指數的SPAC皆需達到流動性及市值的最低門檻。現時的投資組合當中，只有40%為未合併的SPAC（pre-merger SPACs），另外60%則為已合併的SPAC。

該組合箇然能平衡未合併SPAC的風險，倉內136隻持股亦可分散投資風險，但同時亦會影響回報，該ETF成立至今回報為31.1%。

二、SPAC and New Issue ETF (SPCX)

去年12月才成立的SPCX是主動式管理的SPAC ETF。據上市文件披露，公司只會持有未合併的SPAC，SPCX管理者Tuttle Tactical Management的行政總裁Matthew Tuttle早前受訪時便指，SPACs是另類的資產類別，不應該將所有SPACs看成同類的投資目標，又指基金有獨特的估值及交易技巧。SPCX年初至今回報便達23.2%，現時每年管理費為0.95%。

三、 Morgan Creek Exos SPAC Originated ETF(SPXZ)

三隻SPAC ETF中，管理費最昂貴的就是SPXZ，開支比率達1%。該主動式管理的ETF只在1月25日成立，基金同時持有未合併或已合併的SPAC，所有持倉的股份比例相同，由於成立時間尚短，故暫未有往績可尋。

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