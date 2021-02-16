【ET講股通】孫運喜：牛年見牛氣　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

牛年啟市，祝讀者牛年進步，得心應手。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指全日升573點，收報30746點，大市總成交2,197億元。中石油 （00857） 升13.2%，滙豐 （00005） 升7.7%；相反，騰訊 （00700） 跌1.6%，美團 （03690） 跌1.3%。

傳統經濟股相對落後 可留意

環球股市牛氣畢呈，主因疫苗陸續開打，拜登1.9萬億美元紓困方案如箭在弦。日股再升383點至30467點，創30年高。惟以相反指標看，愈來愈多大行提示風險。摩通最新指，市場自滿情緒為科網泡沫爆破以來最高，而「巴菲特指標」亦反映股市位高勢危。

傳統經濟股跑贏新經濟股，由於走勢相對落後，估值未算太高，相對安全。滙豐突破保歷加通道頂部，且通道擴闊，走勢明顯轉強，主因董事局下周審議恢復派息。

大摩唱好建行 （00939） ，預期未來60日上升機會達6至7成，目標價看7元以上，主因內銀股盈利料較預期為佳。技術走勢上，保歷加通道擴闊。

中石油大升逾13%，保歷加通道同樣擴闊。

中小型股爆炒，有75隻升幅超過兩成。惟中小型股風高浪急，只適合進取型股民。

技術走勢上，北水未重臨前，恒指已破位而上，目標先看31000至32000點水平，相信32000點阻力較大。

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