  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (二) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：牛年見牛氣　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:56 2021/02/16

分享：

牛年啟市，祝讀者牛年進步，得心應手。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指全日升573點，收報30746點，大市總成交2,197億元。中石油 （00857） 升13.2%，滙豐 （00005） 升7.7%；相反，騰訊 （00700） 跌1.6%，美團 （03690） 跌1.3%。

傳統經濟股相對落後  可留意

環球股市牛氣畢呈，主因疫苗陸續開打，拜登1.9萬億美元紓困方案如箭在弦。日股再升383點至30467點，創30年高。惟以相反指標看，愈來愈多大行提示風險。摩通最新指，市場自滿情緒為科網泡沫爆破以來最高，而「巴菲特指標」亦反映股市位高勢危。

傳統經濟股跑贏新經濟股，由於走勢相對落後，估值未算太高，相對安全。滙豐突破保歷加通道頂部，且通道擴闊，走勢明顯轉強，主因董事局下周審議恢復派息。

大摩唱好建行 （00939） ，預期未來60日上升機會達6至7成，目標價看7元以上，主因內銀股盈利料較預期為佳。技術走勢上，保歷加通道擴闊。

中石油大升逾13%，保歷加通道同樣擴闊。

中小型股爆炒，有75隻升幅超過兩成。惟中小型股風高浪急，只適合進取型股民。

技術走勢上，北水未重臨前，恒指已破位而上，目標先看31000至32000點水平，相信32000點阻力較大。

【「ET講股通」問股環節，包括︰贛鋒鋰業、阜博、四環醫藥、恒生、小米、騰訊、九倉置業、金蝶國際︰立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：春節後投資部署　同場加映答股環節（立即收看）
2021/02/11
【ET講股通】梁耀康：春節後投資部署　同場加映答股環節（立即收看）
【ET講股通】孫運喜：30000點迎牛年　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/10
【ET講股通】孫運喜：30000點迎牛年　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：沒有北水的日子　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/09
【ET講股通】孫運喜：沒有北水的日子　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：串流視頻概念爆發 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/08
【ET講股通】梁耀康：串流視頻概念爆發 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：澳門博彩股起動　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/02/05
【ET講股通】梁耀康：澳門博彩股起動　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
技術分析 建設銀行（00939） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 中國石油股份（00857） 投資推介 恒指走勢 港股

上一篇文章

【開工利是】恒生有驚喜位位多派500元利是、睇齊滙豐　虛銀眾安出手最闊綽

下一篇文章

【放寬限聚令】港府年初七起放寬限聚令堂食令　酒吧等維持停業、食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127首日招股 孖展錄137.7億元、超額認購22.4倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127首日招股 孖展錄137.7億元、超額認購22.4倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐急漲7.6%　擬專注發展財管業務、下周商議派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐急漲7.6%　擬專注發展財管業務、下周商議派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%