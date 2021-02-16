【人民幣】專家對人民幣年底目標分歧大 最牛睇6算

▲ 憧憬兩會行情，今早離岸價曾突破6.4的38個月新高。

內地正值黃金周長假，人民幣滙價在境外市場續發威，離岸價兑美元（CNH）昨天（2月15日）一度挾高逾兩百點子，升穿6.4心理大關，今早更乍現6.396的大約38個月新高，但其後回順至6.41。專家預計，若反映國際市場的離岸價升勢持續，當本周四（18日）大年初七內地復市，料境內的在岸價（CNY）將呈補漲，追回升幅。

中外資行專家點睇人民幣年底滙價？可按下圖了解

▲ 中外資行對人民幣預測

▲ 中外資行對人民幣預測

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▲ 中外資行對人民幣預測

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▲ 中外資行對人民幣預測

▲ 中外資行對人民幣預測

▲ 中外資行對人民幣預測

▲ 中外資行對人民幣預測

參考中外資行9大名家，雖然對人民幣今年走勢會否牛足一年，業界看法呈大分歧，高低位介乎6算至7算，但牛熊對决中，專家們普遍睇升。

如以在岸價於上周三（10日）休市前報6.4582計，9行中，逾半數料今年底目標價更高，包括渣打的6.45等;而最牛更睇6算。

誰是估中去年人民幣走勢的專家？【下一頁】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，若內地經濟復甦持續向好，在最樂觀情況下，在岸價在年尾挑戰6算新高，甚至可能升穿6關。

惟韓資樂天證券銷售總監陳欣料，人民幣今年的上落區間在6.3至6.7，年底約在6.5左右。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪