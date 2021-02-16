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【比特幣】比特幣挑戰5萬美元 區塊鏈股牛年續熱炒 5大相關股逐個捉

股樓投資 19:24 2021/02/16

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加密貨幣比特幣(Bitcoin)升勢未停，根據比特幣行情網頁Coindesk顯示，過去24時小最高見49950美元，再創新高並逼近50000美元。截至5時45分，比特幣報49105美元，最新市值亦增至9150億美元。港股在假期後今日復市，多隻具比特幣概念的區塊鏈相關股全線大幅炒上。其中表現最佳的一隻，單日勁升51%。

【比特幣】2017年CEO稱比特幣是欺詐 摩通將來將考慮接納比特幣？  詳情請看【下一頁

5大比特幣概念股本日升幅及最新市值一覽：

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比特幣近周升勢加劇，皆因電動車生產商Tesla(美：TSLA) 上周首度披露買入價值15億美元的虛擬貨幣，又指不久將會接受比特幣為支付旗下產品的方式之一。及後蘋果(美：AAPL)旗下的Apple Pay，亦允許用戶將其比特幣錢包BitPay添加到Apple Wallet中，可以比特幣完成網上商店、實體店或應用程式的付款。數碼支付公司Square （美：SQ）亦已把其1%資產，投放在比特幣。

另外，亦有加密貨幣托管及資產服務公司發表報告，表示持續緊張的供應及需求量的增加，是支撐價格攀升的主因。Copper發表的報告則表示，市場對比特幣的需求平穩上升，並估計全球目前可能供應連未開採數最多2100萬顆比特幣，但有部分被遺失。在這個數量下他們推斷，全球有五成六的比特幣屬投資者擁有，另外一成八已經遺失，一成半在交易人士手中，剩餘的11%尚未開採。

【Tesla】Tesla斥15億美元買虛擬貨幣 比特幣最高升至44000美元   詳情請看【下一頁

而有科技股女股神之稱的Ark Invest投資總監Cathie Wood亦指，隨著更多企業增加在比特幣的資產配置，同樣看好比特幣前景。

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撰文 : 李尚毅

比特幣 經濟

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