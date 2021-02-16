【Clubhouse】普京都有興趣 考慮應馬斯克邀請加入

應用程式Clubhouse熱潮不減，不斷有名人加入Clubhouse成為新會員。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已加入Clubhouse平台，早前邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）加入Clubhouse。俄羅斯發言人表示馬斯克的邀請十分有趣，但俄羅斯需要進一步了解Clubhouse，才會作出回應。

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馬斯克周日（14日）在社交平台Twitter，公開邀請普京加入Clubhouse。他標記了克林姆宮的Twitter賬戶並詢問普京，是否願意和他在Clubhouse中對話。馬斯克其後再度發文表示，能夠和普京對話將是他極大的榮譽。

部分已經加入Clubhouse的名人

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（15日）在記者會上回應，馬斯克的邀請整體而言是「 一個十分有趣的建議」（a very interesting proposal）。但克里姆林宮仍要了解背後的含義和內容，並必須先進行檢查才能作出進一步回應。

佩斯科夫表示普京並沒有親自使用社交網絡的習慣，亦沒有任何私人社交媒體帳戶。

Clubhouse是於去年推出的一款語音交流應用程式，新用戶要通過接受現有用戶邀請才能加入平台。程式內按主題提供了一系列的語音聊天室，討論話題百花齊放，包括科技、政治、文學、運動等。但Clubhouse目前不支援發送文字和圖片功能，且僅支持IOS系統。

責任編輯：李俊儀