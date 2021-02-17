【小老闆生意經@iM網欄】探討後疫情時代 店舖有效營銷手法

終於踏入辛丑牛年，筆者先恭祝大家新年快樂，新一年平平安安！而在限聚令及限晚市堂食令未解除下，相信今年農曆新年期間，核心購物區或商場也未必能出現「丁財兩旺」的局面。

引入不同類型商品 開拓收入來源

本欄早幾期的文章提到，在新冠疫情影響下，今年本地年宵市場可買到的賀年產品少之又少，建議零售商家可趁早引入一些賀年產品在商店放售，進一步開拓收入來源。另外，今年情人節剛巧在年初三，預料今年人們對鮮花花束的需求會很大，因此，建議零售商或可跟一些花店合作，聯乘推出一些賀年或情人節主題的花束。

結果，筆者看到今年很多零售商店都有以上類似的做法，引入賀年產品及花束在店內發售。筆者自己都不例外，本身店舖是售賣日韓玩具精品為主，在農曆新年期間，亦引入一些卡通賀年產品、保鮮花花束及水晶球在店內發售。而相關產品的銷售反應更是出乎意料地不俗。

Crossover成功的關鍵

故此，筆者便聯想起Crossover(跨界產品)的出現。Crossover是什麼？字面上有交叉、超越的意思。品牌與品牌之間的聯合，其目的都是為了給消費者創造更好的價值。而在不知道從何時開始，Crossover的風氣在市場上便愈來愈盛行，所有類別的產品或品牌都有Crossover的可能。儘管產品類別不相同，行業差距很大，但一些產品一旦跟某牌子(如名牌)Crossover合作，就會引起市場一輪瘋狂的搶購。

雖然在一間小小的零售商店引入其他店舖的產品不算是正式的Crossover。不過在其定義上，兩間不同類別的商店或品牌聯手合作，的確可以刺激到兩者的銷情，進一步開拓收入。而在新冠疫情影響下，本地零售市道未見復甦，零售商家或可多跟其他店舖合作，引入多元化的產品。

除了農曆新年或情人節可跟花店合作，聖誕節或復活節可以跟一些糖果禮盒商或蛋糕店合作，開學前期可跟一些文具商合作。總言之，不同節日或時節跟其他店舖合作或引入不同類別的產品作推廣，的確有助吸引更多消費者，開拓新的收入來源。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！