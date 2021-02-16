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【人民幣定期存款】人民幣定存1年期最高息2.4厘 中外資行新春後加息搶存

Hot Talk 17:12 2021/02/16

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人民幣1年定存，最高息率達2.4厘。

新春伊始，有中資行在牛年作第一擊，連環推3個人民幣定期存款逾兩厘的高息計劃，專家料吸存戰至少持續至本月底。新歲搶頭炮的集友，今天（2月16日）推98天人幣定存享2.3厘息，128天享2.35厘息，以及188天享2.4厘息。以上3個定存的門檻皆為廿萬元（人民幣，下同），但屬快閃性質，優惠至明天（17日）。此外，印度ICICI銀行亦罕有加入搶存戰，加幅最多的是長息，今年以來把一年人幣定存息累加0.5厘，新息率至重返兩厘大關；跟半年及9個月看齊。

各行人幣1年定存息率如何？可按下圖了解

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如單以一年人幣定存計，以集友及招商永隆齊享2.4厘，膺冠全城息率，兩行的入場費同為10萬元人民幣，追息族一年輕鬆賺息2400元；專家以人民幣滙價高企難下，巿場需求大，遂料加息搶存戰續升級。

短期人幣定存息率竟高達10厘？【下一頁

另方面，春節長假前中港拆息扯高，本港長短期離岸拆息，僅隔夜拆息低於3厘，其餘各期皆超逾3厘，如一年期新報3.2425厘。業界指，春節效應疊加抽資因素，本周五（19日）人行在港推250億元央行票據，將透過金管局向機構大戶標售，令頭寸偏緊。而業界指，去年12月本港人幣資金池升0.5%，至7216億元，但中小行仍鬥高息吸存，凸顯人幣需求大。

那邊廂，上周三（10日）在岸價兌美元在休市前亞洲時段收報6.4582，假如年底達至大好友、花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧的6算目標價，乃自1993年以來的28年新高，潛在升幅逾7%；再計及一年冠全城的定存有2.4厘，滙息總回報直逼10厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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