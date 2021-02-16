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【阿里巴巴股東】軟銀股價創新高　超越2000年互聯網泡沫高位

股市 16:50 2021/02/16

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阿里巴巴 （09988） 股東軟銀集團（SoftBank Group）周二股價急升4.2%，收報10,420日圓，超越2000年2月18日互聯網泡沫高峰期創下的紀錄，兼創1994年上市以來新高。

軟銀集團第三季純利急升20倍　願景基金投資回報理想【下一頁】

軟銀旗下願景基金上周公布，截至12月底止季度，錄盈利84.4億日圓（約80億美元），比前一年同期虧損2,236億日圓大幅改善，並超越前一季錄得7,844億日圓盈利紀錄，主要受惠DoorDash （美：DASH）上市。軟銀計劃，今年最少將其投資組合內的6間企業上市。

截至2020年12月底，DoorDash估值上漲為軟銀集團帶來了83億美元的未實現收益。總部位於舊金山的外賣平台DoorDash於去年12月份實現上市。

孫正義4月卸任軟銀董事局主席　現有行政總裁接任【下一頁】

有分析料或邁向15,000日圓

分析估計，軟銀股價有機會邁向15,000日圓。此前軟銀集團創辦人孫正義曾要求投資者根據其資產淨值或股票淨值減去債務淨額來評估股票。據軟銀計算，截至1月1日，軟銀淨資產價值為每股14,935日圓，其中大部分來自中國電子商務巨頭阿里巴巴。

去年3月份，軟銀集團股價一度跌至2,687日圓，創下2016年7月以來的最低水平，當時新冠疫情蔓延引發全球市場暴跌。面對股價暴跌和巨額借款擔憂，軟銀集團決定出售4.5萬億日圓（約合427億美元）的資產，回購2.5萬億日圓的股票並償還債務。

相關文章：

【空白支票公司】軟銀首隻SPAC擬集資6億美元　用SPAC集資到底有何好處？

編輯：吳敏芳

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