【放寬限聚令】港府年初七起放寬限聚令堂食令　酒吧等維持停業、食肆恢復晚市堂食須用「安心出行」

▲ 港府年初七起放寬限聚令、堂食令 酒吧等多類場所維持停業

本港近日確診個案回落，港府逐步放寬限聚令等社交距離措施。港府早前預告，若疫情在農曆新年假期未有轉差，年初七（18日）起放寬食肆堂食時間至晚上10時、放寬限聚令上限至4人，並重開美容院、戲院、健身中心等處所等。食物及衛生局局長​陳肇始周二（16日）表示，如期年初七放寬社交距離措施，但放寬限聚令至4人要待行政會議通過才實施，意味限聚令未如其他要求，在18日起即時放寬。

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雖然晚市堂食令放寬、多個場所可復業，但港府新增兩項要求，包括年初七起所有食肆顧客必須掃描「安心出行」應用程式或登記資料，而相關處所員工要每14日接受檢測。

陳肇始稱，食肆和處所要在2月11日至25日，為員工進行首次檢測，未能遵守新要求的食肆要維持堂食時間最晚為下午5時59分、最多二人一枱。

另外，數類處所仍須維持停業，包括卡啦OK、派對房間、酒吧夜總會或夜店、浴室、泳池、麻雀天九耍樂場所。陳肇始稱，下一步放寬措施須留意長假期後個案會否回升，放寬現有措施後的影響，不預期會在短時間內能再放寬措施。

以下為記者會主要內容

【18：21】記者會結束。

【18：18】陳肇始稱，若食肆不經營晚市堂食，可以維持上輪措施要求。換言之，即毋須要求顧客使用安心出行或登記資料。

【18：07】陳肇始稱，以風險為本原則，未容許所有停業場所重開。

【18：05】若食肆未能遵守新增兩項要求，當局可用3、7、14日為限，要求食肆將堂食時間維持最晚為下午5時59分、最多二人一枱。

【18：00】下一步放寬措施須留意長假期後個案會否回升，放寬現有措施後的影響，不預期會在短時間內能再放寬措施。

【17：54】初步確診宗數回升至20宗，陳肇始稱會每日監察情況，特首早前預告若確診個案持續在低雙位數就會重開經濟活動、重啟正常生活，港府也增加額外措棄如每14日處所員工檢測、顧客使用「安心出行」，監測最新疫情發展。

【17：51】疫苗方面，陳肇始稱，科興已提交額外資料，專家委員會於今日再開會討論科興疫苗緊急使用。

【17：48】陳肇始稱，食肆和處所要在2月11日至25日，為員工進行首次檢測。

【17：46】陳肇始稱樣本收集包每日供應量會由4萬增至每日逾5萬。

【17：45】在行政會議容許時，將放寬限聚令人數上限至4人，而「強制口罩令」會維持至3月3日。

【17：44】派對房間、酒吧夜總會或夜店、卡啦OK、浴室、泳池、麻雀天九耍樂場所仍須停業。

【17：42】陳肇始稱，放寬場所營業要求時，會新增兩項新要求：

1）場所營運者要在顧客出入時要求使用「安心出行」或登記個人資料、2）處所職員要每14日接受新冠病毒檢測。場所營運者要保留資料31日。

【17：41】年初七可以重開表列處所：美容院、按摩院、體育處所、健身中心、表演處所、主題公園、戲院、遊戲機中心等將重開。晚市堂食延至晚上10時、最多4人一枱。

【17：40】​陳肇始稱，近期源頭不明個案維持低單位數字，港大追縱的即時繁殖率低於1、僅0.6，認為目前可以放寬社交距離措施。

【17：38】記者會開始

香港近3個月首不設記招 本地股急漲莎莎飆一成、太古升一成半，詳情可見【下一頁】

一文看清安心出行App 使用權限，見【下一頁】

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編輯：袁諾曦