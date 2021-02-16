【放寬限聚令】港府年初七起放寬限聚令、堂食令　5類場所維持停業（不斷更新）

▲ 【限聚令放寬】港府年初七起放寬限聚令、堂食令 5類場所維持停業（不斷更新）

本港近日確診個案回落，港府放寬限聚令等社交距離措施。港府早前預告，若疫情在農曆新年未有轉差，將於年初七（18日）起放寬食肆堂食時間至晚上10時，限聚令放寬至4人一枱，並重開美容院、戲院、健身中心等處所等，食物及衛生局局長​陳肇始周二（16日）表示，如期年初七放寬社交距離措施。

雖然堂食令放寬，但港府表示，年初七起所有食肆顧客必須掃描「安心出行」應用程式，未有遵守有關措施的食肆，不可開放晚市堂食，而相關處所員工要每14日接受檢測。陳肇始稱，食肆和處所要在2月11日至25日，為員工進行首次檢測。

另外，5類處所仍須維持停業，包括派對房間、夜總會或夜店、浴室、泳池、麻雀天九耍樂場所。

以下為記者會主要內容

【18：00】下一步放寬措施須留意長假期後個案會否回升，放寬現有措施後的影響，不預期會在短時間內能再放寬措施。

【17：54】初步確診宗數回升至20宗，陳肇始稱會每日監察情況，特首早前預告若確診個案持續在低雙位數就會重開經濟活動、重啟正常生活，港府也增加額外措棄如每14日處所員工檢測、顧客使用「安心出行」，監測最新疫情發展。

【17：51】陳肇始稱，科興已提交額外資料，專家委員會於今日再開會討論科興疫苗緊急使用。

【17：48】陳肇始稱，食肆和處所要在2月11日至25日，為員工進行首次檢測。

【17：45】在行政會議容許時將放寬限聚令人數上限至4人，而「強制口罩令」會維持至3月初。

【17：44】派對房間、夜總會或夜店、浴室、泳池、麻雀天九場所仍須停業。

【17：42】陳肇始稱，放寬場所營業要求時，會新增兩項新要求：

1）場所營運者要在顧客出入時要求使用「安心出行」或登記個人資料、2）處所職員要每14日接受新冠病毒要求。場外營運者要保留資料31日。

【17：41】年初七可以重開表列處所：美容院、按摩院、體育處所、健身中心、表演處所、戲院、遊戲機中心等將重開。晚市堂食延至晚上10時、最多4人一枱。

【17：40】​陳肇始稱，近期源頭不明維持低單位數字，港大追縱的即時繁殖率低於1、僅0.6，可以放寬社交距離措施。

【17：38】記者會開始

香港近3個月首不設記招 本地股急漲莎莎飆一成、太古升一成半，詳情可見【下一頁】

一文看清安心出行App 使用權限，見【下一頁】

年初七（18日）起有望實施的新防疫要求

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編輯：袁諾曦