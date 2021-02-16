【變種病毒】英國再發現新病毒株 10國出現相關個案

新冠肺炎變種病毒於英國肆虐，英國宣布再發現另一種新冠肺炎變種病毒株，並將新變種病毒株命名為B1525。英國已發現32宗與B1525變種病毒株相關的確診個案，包括美國及澳洲等10個國家亦發現相關變種病毒株。

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英國愛丁堡大學研究員表示，研究團隊去年12月於英國及尼日利亞已發現變種新冠病毒株B1525。研究團隊指出，新變種病毒株與最初於肯特郡發現的B117病毒基因序列有相同之處。

據悉，B1525病毒株更包含多項使專家感到憂慮的變種，包括刺突蛋白發生E484K突變。早前於南非及巴西發現的變種新冠病毒亦存在E484K突變，專家指E484K突變或會導致新冠疫苗失效。

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英國劍橋大學臨床微生物學教授古普塔 （Ravi Gupta）指，研究人員需要針對該變種新冠病毒株進行病毒測試 。古普塔認為除刺突蛋白突變外，該病毒或存在其他形式的變種，使變種病毒可避過人體内的抗體。

倫敦大學學院遺傳學研究所專家範多普（Lucy van Dorp）表示，為新變種病毒進行快速檢測十分重要。她指出檢測有助研究團隊盡早收集潛在變種病毒基因序列，從而快速評估該病毒在世界各地的影響及傳播程度。

責任編輯：郭麗明