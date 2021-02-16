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【牛津疫苗】南非暫停接種 要求印度生産商回收百萬劑

環球社會熱點 17:19 2021/02/16

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南非據報已要求負責生産牛津疫苗的印度血清研究所（SII），回收早前運送至南非的100萬劑牛津疫苗。

新冠肺炎變種病毒於多國肆虐，外界關注新冠疫苗能否遏制新冠肺炎變種病毒。南非宣布暫停牛津疫苗接種計劃，外媒指南非政府已要求負責生産牛津疫苗的印度血清研究所（SII），回收早前運送至南非的100萬劑牛津疫苗。

【牛津疫苗】英國或批准印度生産疫苗入口 運至國内接種 【下一頁】

【牛津疫苗】澳洲批准使用 12周内接種2劑有效率82% 【下一頁】

印度SII為主要疫苗供應商，負責生産阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的牛津疫苗。牛津疫苗生産商阿斯利康早前引述一項研究指，牛津疫苗預防南非發現的新冠肺炎變種病毒效力有限。

南非已於上周接收100萬劑牛津疫苗，原定於未來數周再接收另外50萬劑疫苗。路透社報道，南非政府已要求SII回收於本月初交付的100萬劑牛津疫苗。

南非政府上周暫停安排民眾接種牛津疫苗的計劃，南非衛生部長曾表示或會轉售持有的牛津疫苗給其他國家。

南非政府至今仍未正式展開新冠疫苗接種計劃，牛津疫苗被指對南非變種病毒的效力有限後，南非政府決定改為民眾接種強生（Johnson & Johnson）研發的新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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