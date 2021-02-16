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【樓市現象】5球以下放盤買少見少 新春期間3組客齊爭奪一盤 粉嶺名都2房零議價485萬成交

股樓投資 16:39 2021/02/16

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一連4天的農曆新年長假剛結束，疫情下今年港人留港渡歲，不少有意入市的準買家也趁假期出擊找尋心水盤。樓市持續升溫，樓價500萬元以下的放盤成買家的爭奪目標，其中一個粉嶺名都的兩房單位於初四（15日）同時獲3組買家睇中並還價，最後零議價下以485萬元成交。

【網民熱話】住公屋難向上流應要盡快搬離？　網民：大把人住公屋有教養有遠見，詳見【下一頁

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【樓市現象】新年冇得去同親友拜年改去買樓 十大屋苑4天新春假錄8宗成交 2011年以來最旺，詳見【下一頁

 

中原地產高級區域聯席董事藍浩然表示，踏入新一年，樓市交投氣氛持續向好，粉嶺名都於大年初四錄一宗成交，屋苑最新錄得6座低層G室，單位實用面積369平方呎，2房間隔，開價485萬元，獲三組客人同時還價，最終一組客人零議價以485萬元獲承接，實用面積平均呎價13,144元。

藍浩然指，原業主則於2009年以142萬元購入上址，持貨12年，是次沽出單位獲利343萬元離場，單位升值約2.4倍。

 

【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車，詳見【下一頁

位於粉嶺車站路18號的粉嶺名都，是北區最大型的主要私人屋苑之一，屋苑於1993年入伙，已有25年樓齡。屋苑設有7座，共1,280伙。屋苑跟港鐵粉嶺站近在咫尺，僅一街之隔，數分鐘即達港鐵站，而且全程有「瓦遮頭」，不用「好天曬落雨淋」。附近亦有粉嶺小巴總站，交通方便。附近的名都商場十分興旺，內有超級市場、連鎖食店等等。

據物業代理的網上放盤資料，現時粉嶺名都仍有樓價低於500萬元以下的兩房放盤，如 百利閣 (2座) 中層 E室，實用面積 399平方呎，叫價448萬元；而富臨閣 (6座) 低層 G室，實用面積369平方呎，叫價475萬元。

【新春笑一笑】狹縫中的坐廁 發霉圖案地磚 多圖睇千奇百怪裝修，詳見【下一頁

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【低水筍盤】西貢村屋山景3房劈價近12%沽 買家「6球幾」進駐「香港後花園」 呎價唔使1萬，詳見【下一頁

【樓市點睇】 祥益汪敦敬：香港人對樓市太過悲情 有能力用家可入市 樓價上升15%「走唔甩」，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 疫情 樓價 成交 農曆新年 粉嶺 粉嶺名都

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