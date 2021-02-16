【樓市現象】5球以下放盤買少見少 新春期間3組客齊爭奪一盤 粉嶺名都2房零議價485萬成交

一連4天的農曆新年長假剛結束，疫情下今年港人留港渡歲，不少有意入市的準買家也趁假期出擊找尋心水盤。樓市持續升溫，樓價500萬元以下的放盤成買家的爭奪目標，其中一個粉嶺名都的兩房單位於初四（15日）同時獲3組買家睇中並還價，最後零議價下以485萬元成交。

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中原地產高級區域聯席董事藍浩然表示，踏入新一年，樓市交投氣氛持續向好，粉嶺名都於大年初四錄一宗成交，屋苑最新錄得6座低層G室，單位實用面積369平方呎，2房間隔，開價485萬元，獲三組客人同時還價，最終一組客人零議價以485萬元獲承接，實用面積平均呎價13,144元。

藍浩然指，原業主則於2009年以142萬元購入上址，持貨12年，是次沽出單位獲利343萬元離場，單位升值約2.4倍。

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位於粉嶺車站路18號的粉嶺名都，是北區最大型的主要私人屋苑之一，屋苑於1993年入伙，已有25年樓齡。屋苑設有7座，共1,280伙。屋苑跟港鐵粉嶺站近在咫尺，僅一街之隔，數分鐘即達港鐵站，而且全程有「瓦遮頭」，不用「好天曬落雨淋」。附近亦有粉嶺小巴總站，交通方便。附近的名都商場十分興旺，內有超級市場、連鎖食店等等。

據物業代理的網上放盤資料，現時粉嶺名都仍有樓價低於500萬元以下的兩房放盤，如 百利閣 (2座) 中層 E室，實用面積 399平方呎，叫價448萬元；而富臨閣 (6座) 低層 G室，實用面積369平方呎，叫價475萬元。

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記者：陳詠妍