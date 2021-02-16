【奈雪的茶】奈雪的茶主攻20至35歲年輕女性客群　生於深圳5年開近500間直營店

▲ 截至去年12月，奈雪的茶在中國全國70個城市有近500間門店。

疫情打擊全球餐飲業，不過，不少中國茶飲店卻積極拓展業務。內地連鎖茶飲店「奈雪的茶」日前申請來港上市，令市場憧憬其對手喜茶也快將來港上市，更一度刺激本港茶飲店「天仁茗茶」營運商賓仕國際股價炒上。究竟「奈雪的茶」是如何鍊成的？

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奈雪的茶為內地知名茶飲品牌，創立於2015年，總部位於廣東省深圳市，隸屬於深圳市品道餐飲管理有限公司。品牌主要提供約30種水果茶，售價約26至55港元，除了茶飲外，品牌更是主打手作軟歐包，並以20至35歲年輕女性為主要客群，標榜成為年輕人的潮流標誌，成功在市場搶一席位。

不接受加盟

據官網介紹，品牌在 2017年12月起將業務擴張至全國，截至去年12月，奈雪的茶在全國70個城市有近500間門店。除了香港及新加坡外，品牌在去年７月亦於大阪開設了全日本第一家門市，還計劃年內在東京再開分店，目標於今年底在日本開設15至16間分店。與其他連鎖茶飲品牌不同的是，奈雪的茶的所有門店均為直營，且不接受任何形式的加盟。

香港茶飲市場具潛力，內地另一連鎖茶飲品牌喜茶也將香港列入擴展版圖，於2018年底進駐香港市場，當時第一間間分店開業首天一度吸引數百人排隊「朝聖」，其後品牌極速擴張，約一年內開了8間。不過，自前年的社會運動起，有網民抵制內地品牌，加上本港手搖飲品店成行成市，面對激烈的市埸競爭所致，令喜茶生意大受影響，於香港多間分店相繼停業。

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責任編輯：蘇穎琪