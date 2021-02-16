【小米1810】小米管理層料將晉身第三大手機生產商 高盛看好其議價能力

高盛發表研究報告指，與小米（01810）的首席財務官進行會議後，確認了該行對其正面的看法，並認為其智能「手機x AIoT」的策略成功執行。同時，公司擴大內地零售銷售網絡，計劃在年底前線下覆蓋至全國。該行認為小米的互聯網服務收入有上升空間，其議價能力亦受惠於高端化及智能手機市場份額而改善。該行審視小米有份投資的348家公司後，對公司投資組合策略更清晰，維持「買入」評級，予目標價30.5元。

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管理層相信，小米經過去年第三、四季的升勢後，有望成為全球第三大智能手機生產商。公司採取雙品牌策略，以紅米為入門品牌，小米則為高端化品牌，管理層亦透露去年首九月小米售出800萬台3,000元人民幣以上的手機，當中小米11的配置更可媲美三星Galaxy，其銷售表現強勁，登記量達1,000萬台，新機的銷售在內地及海外都十分理想。

公司指過去兩年在高端化方面的研發投入見效，特別是在無線充電、相機、設備連接性等，今年公司計劃聘用逾5,000名工程師，並將研發投入按年增3至4成。今年將推出擁有高科技的高端手機，並考慮推新款高端Mix 4手機，不過就未有透露小米11 Pro的進展。在供應鏈夥伴方面，管理層相信公司產品組合強勁，加上轉向高端手機，意味有機會向高通採購更多晶片

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小米全日升5.3%，收報29.55元，成交55.9億元。

小米的大行目標價一覽：

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